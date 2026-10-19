Xóm nhỏ - Bộ phim mới về người lao động nhập cư sắp lên sóng VTV1

Ở tuổi 19, Trâm quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với ông Đô, người bố nghiêm khắc. Mang theo khát vọng tự do, mong muốn khẳng định bản thân và giấc mơ về cuộc sống nhiều cơ hội nơi thành phố lớn, Trâm tin rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai.

“Xóm nhỏ” khắc họa cuộc sống của những người lao động bình dị giữa đô thị.

Tuy nhiên, cuộc sống không như những gì Trâm hình dung. Vừa đặt chân đến Hà Nội, cô đã gặp phải một cú lừa, mất đi chỗ dựa và gần như trắng tay. Không tiền bạc, không người thân bên cạnh, Trâm buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập tại một xóm trọ nghèo.

Tại đây, Trâm gặp Phong, chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn và thực tế. Từ hai người xa lạ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, Trâm và Phong liên tục có những màn đấu khẩu, đối đầu cùng các tình huống tréo ngoe, tạo nên màu sắc hài hước, trẻ trung cho bộ phim. Đằng sau những va chạm là câu chuyện về sự sẻ chia, niềm tin và những tình cảm nảy sinh khi con người cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hành trình của Trâm cũng đặt ra những vấn đề gần gũi với giới trẻ như khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, khát vọng tự lập, sức hấp dẫn của sự nổi tiếng trên mạng xã hội và những cạm bẫy phía sau các cơ hội tưởng chừng dễ dàng.

Bên cạnh câu chuyện của Trâm, “Xóm nhỏ” khắc họa cuộc sống của những người lao động bình dị giữa đô thị. Đó là bà Mùi nhặt ve chai, ngày ngày chắt chiu từng đồng tiền lẻ; anh Nam bán kẹo kéo, một mình nuôi con gái nhỏ; vợ chồng Hiệp – Lan tất bật với những chuyến xe ba gác, gánh rau rong; hay bà Phẩm, người chủ trọ có vẻ ngoài ghê gớm, lời nói sắc sảo nhưng luôn có cách riêng để quan tâm những người sống quanh mình.

Mỗi nhân vật đại diện cho một lát cắt của cuộc sống mưu sinh nơi thành thị. Bộ phim không tô hồng cuộc sống của người lao động, cũng không chỉ khai thác những nhọc nhằn, thiếu thốn mà hướng đến những điều bình dị như một bữa ăn được san sẻ, một lời hỏi han đúng lúc hay sự giúp đỡ âm thầm giữa những người không cùng huyết thống.

Bộ phim quy tụ các diễn viên trẻ và những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Một tuyến nội dung khác của bộ phim là mối quan hệ giữa Trâm và ông Đô, người cha một mình nuôi con khôn lớn. Những bất đồng giữa hai thế hệ được thể hiện qua các tình huống vừa hài hước, vừa gần gũi với đời sống gia đình Việt Nam. Đằng sau những cuộc khẩu chiến là nỗi lo của người cha trước hành trình trưởng thành của con gái và mong muốn được công nhận của người trẻ đang bước vào đời.

Không đặt nặng những biến cố kịch tính, “Xóm nhỏ” lựa chọn cách kể giàu chất đời thường, kết hợp tiếng cười với những khoảng lặng cảm xúc.

Bộ phim quy tụ các diễn viên trẻ và những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Lê Lưu Ly đảm nhận vai Trâm, cô gái 19 tuổi bướng bỉnh, cá tính và khao khát tự lập. Hà Thành vào vai Phong, chàng nhiếp ảnh gia thẳng thắn, có phần khó ưa nhưng giàu tình cảm. NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai ông Đô, người cha đơn thân cộc cằn, nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con gái.

Lê Lưu Ly và Hà Thành từng góp mặt trong bộ phim “Mùa hè năm ấy”. Hà Thành cũng từng gây chú ý với các vai Lâm trong “Gió ngang khoảng trời xanh” và Tùng trong “Mùa hè năm ấy”. NSƯT Hoàng Hải là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” và “Độc đạo”.

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Thanh Tú trong vai bà Phẩm, Trần Bích Thủy vai bà Mùi, Đình Hưng vai Hiệp, Thuỳ Dương vai Duyên, Khánh Linh vai Lan, Tiến Huy vai Nam, Hoàng Long vai Long “đần” cùng các diễn viên khác.

“Xóm nhỏ” do NSƯT Lê Mạnh chịu trách nhiệm sản xuất, Bùi Quốc Việt đạo diễn, với phần kịch bản của Mai Búp, Tiết Kim Oanh và Diệu Linh. Lại Phương Thảo đảm nhận biên tập, NSƯT Trần Anh Phương phụ trách hình ảnh.

Phim lên sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 21/10/2026.