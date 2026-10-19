Thu Trang đứng trước thử thách lớn

Thu Trang đang bước vào giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp khi lựa chọn tiếp tục phát triển hai thương hiệu điện ảnh quen thuộc. Tại buổi fan meeting diễn ra cách đây khoảng một tháng, nữ nghệ sĩ xác nhận kế hoạch mở rộng chuỗi phim giang hồ Thập Tam Muội, đồng thời cho biết Nụ Hôn Bạc Tỷ 2 đang được phát triển. Những dự án này cho thấy cô vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào điện ảnh sau hành trình chuyển mình từ diễn viên hài sang nhà sản xuất và đạo diễn.

Nụ Hôn Bạc Tỷ là dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của Thu Trang. Ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2025, bộ phim do cô đạo diễn đạt doanh thu gần 212 tỷ đồng. Thành tích này giúp nữ nghệ sĩ khẳng định khả năng cầm trịch một dự án có sức hút thương mại, bên cạnh những dấu ấn trước đó trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Từ thành công ấy, phần tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy sức hút của thương hiệu.

Thu Trang đứng trước cơ hội nối dài thành công với hai dự án điện ảnh mới. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thành tích của phần đầu cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho Nụ Hôn Bạc Tỷ 2. Theo thông tin về quá trình phát triển dự án, kịch bản đã được xây dựng từ năm 2025 nhưng vẫn trải qua nhiều lần chỉnh sửa. Điều này cho thấy việc tiếp nối một tác phẩm ăn khách không đơn giản nằm ở việc giữ lại những yếu tố từng được khán giả yêu thích. Phần mới cần một câu chuyện đủ hấp dẫn, có hướng khai thác riêng và tránh lặp lại công thức cũ nếu muốn duy trì sức hút phòng vé.

Trong khi đó, Chị Mười Ba 3 mang đến một bài toán khác. Gắn liền với hình tượng Thập Tam Muội, thương hiệu này từng giúp Thu Trang tạo dấu ấn ở dòng phim giang hồ pha hành động và hài hước. Dù vậy, sau nhiều năm, thị hiếu khán giả và diện mạo điện ảnh Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Nếu tiếp tục khai thác những mô-típ quen thuộc mà thiếu cách kể mới, phần phim tiếp theo có nguy cơ trở nên lỗi thời. Đây sẽ là thử thách lớn với ê-kíp trong việc giữ bản sắc thương hiệu nhưng vẫn tạo được cảm giác mới mẻ.

Đáng chú ý, Thu Trang đang có xu hướng tập trung nhiều hơn vào vai trò nhà sản xuất, tìm kiếm nhân sự để phát triển các dự án song song thay vì trực tiếp đảm nhận toàn bộ công đoạn sáng tạo. Nếu lựa chọn được đạo diễn và ê-kíp phù hợp, cách làm này có thể giúp cô mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời dành nhiều nguồn lực cho định hướng tổng thể. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, năng lực thực hiện và khả năng kiểm soát sáng tạo của nhà sản xuất.

Thu Trang đặt kỳ vọng vào Chị Mười Ba 3 và Nụ Hôn Bạc Tỷ 2. Ảnh: FBNV

Từ Nắng, Con Nhót Mót Chồng đến Nụ Hôn Bạc Tỷ, Thu Trang từng bước chứng minh khả năng biến hóa giữa diễn xuất hài hước và những vai diễn giàu cảm xúc, đồng thời mở rộng vị trí trong ngành điện ảnh. Năm 2027 sẽ là cột mốc đáng chú ý khi hai thương hiệu quen thuộc cùng đứng trước cơ hội trở lại. Kỳ vọng dành cho Thu Trang không chỉ nằm ở doanh thu, mà còn ở khả năng làm mới những câu chuyện đã có chỗ đứng, qua đó khẳng định bản lĩnh của một nhà sản xuất trong thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh.