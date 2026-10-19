Điền Hi Vi lập kỷ lục mới với 3 phim phá vạn nhiệt trong năm 2026

Ngày 18/10, Gả Kim Thoa chính thức vượt mốc 10.000 nhiệt độ trên Youku sau khoảng 3 ngày lên sóng, trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026. Theo thông tin được Youku công bố, tác phẩm có sự tham gia của Điền Hi Vi và Diêm An, đồng thời ghi nhận mức nhiệt vượt 10.000 ngay trong giai đoạn đầu phát sóng.

Thành tích này tiếp tục nối dài dấu ấn của Điền Hi Vi trong năm nay. Với Trục Ngọc, Tội Phạm IQ Thấp và Gả Kim Thoa, nữ diễn viên có ba bộ phim đóng chính lần lượt vượt mốc nhiệt độ 10.000 trên các nền tảng trực tuyến. Đây là cột mốc đáng chú ý đối với sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1997, nhất là khi cả ba tác phẩm đều khai thác những thể loại và hình tượng nhân vật khác nhau.

Điền Hi Vi có 3 phim liên tiếp phá vạn trên 3 nền tảng trong năm 2026.

Trong Trục Ngọc, Điền Hi Vi đảm nhận vai Phàn Trường Ngọc, cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề giết mổ, mạnh mẽ, độc lập và có khả năng chiến đấu. Nhân vật không chỉ mang nét hoạt bát, gần gũi mà còn thể hiện sự quyết đoán khi đối diện nghịch cảnh. Vai diễn giúp nữ diễn viên có cơ hội thoát khỏi hình tượng ngọt ngào quen thuộc, đồng thời tạo sức hút khi kết hợp cùng Trương Lăng Hách. Bộ phim ghi nhận thành tích phá vạn trên cả iQIYI và Tencent Video.

Ở Tội Phạm IQ Thấp, Điền Hi Vi tiếp tục thử sức với dòng phim hình sự pha hài. Cô vào vai Lý Thiến, nữ cảnh sát trẻ nhiệt tình, phối hợp cùng Trương Nhất Ngang do Vương Kiêu thủ vai để điều tra những vụ án phức tạp. Tác phẩm đạt hơn 10.000 điểm nhiệt trên iQIYI vào tháng 5/2026, cho thấy nữ diễn viên có thể tiếp cận khán giả ngoài dòng phim tình cảm, cổ trang.

Đến Gả Kim Thoa, Điền Hi Vi trở lại với dòng phim cổ trang, đảm nhận vai Ngụy Nhiêu. Câu chuyện xoay quanh những toan tính, mưu lược và cuộc đấu trí giữa các nhân vật. Theo thông tin từ Youku, phim cán mốc 10.000 nhiệt chỉ sau khoảng ba ngày phát sóng, trở thành tác phẩm phá vạn nhanh nhất trên nền tảng trong năm nay.

Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa được săn đón, tên tuổi đặt cạnh Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân.

Đáng chú ý, thành tích của Gả Kim Thoa đến trong bối cảnh diễn xuất của Điền Hi Vi vẫn gây tranh luận. Một bộ phận khán giả nhận xét cách thể hiện nhân vật của cô đôi lúc còn gượng, bị ví như phong cách diễn trong phim ngắn. Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều không làm lu mờ sức hút của bộ phim trên Youku. Thành tích nhiệt độ cho thấy tác phẩm đang thu hút sự quan tâm đáng kể, dù đây không phải thước đo duy nhất để đánh giá chất lượng diễn xuất hay mức độ thành công của một bộ phim.

Trước đó, Điền Hi Vi cũng từng ghi dấu ấn với Khanh Khanh Nhật Thường (2022), trong đó cô vào vai Lý Vi, cô gái thông minh, đáng yêu và có cách ứng xử khác biệt. Tác phẩm góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Với chuỗi thành tích liên tiếp, Điền Hi Vi đang được đặt cạnh Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân trong những cuộc thảo luận về nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 có khả năng thu hút khán giả cho các dự án phim. Dù vậy, việc được xem là gương mặt có khả năng gánh phim còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hiệu quả phát sóng, phản hồi của khán giả, chất lượng tác phẩm và sức hút của nhân vật.

Ba bộ phim phá vạn nhiệt trong một năm là dấu mốc đáng chú ý, nhưng thử thách tiếp theo của Điền Hi Vi không chỉ nằm ở việc tiếp tục chinh phục các cột mốc thành tích. Khả năng tạo ra những vai diễn có chiều sâu, duy trì sức hút qua nhiều thể loại và nhận được sự công nhận về diễn xuất mới là yếu tố quyết định vị trí lâu dài của nữ diễn viên trong thế hệ tiểu hoa đán 95.