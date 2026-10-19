'Sao Mai 2026' chia tay 2 giọng ca trẻ sau đêm thi đề cao dấu ấn cá nhân

Kỹ thuật nhường chỗ cho cá tính nghệ thuật

Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện ca khúc “Cõng mẹ về trời” tại đêm thi thứ 3 của "Sao Mai"

Liveshow 3 "Sao Mai 2026" cho thấy sự khác biệt trong cách lựa chọn và thể hiện ca khúc của các thí sinh. Với chủ đề "Tình ca", mỗi người mang đến sân khấu một câu chuyện riêng, từ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đến những rung động lứa đôi. Bên cạnh giọng hát, cách xử lý bài và khả năng truyền tải cảm xúc cũng tạo nên dấu ấn riêng cho từng phần thi.

Điểm đáng chú ý của đêm thi lần này không nằm ở việc 12 thí sinh lần lượt thể hiện những ca khúc thuộc các mảng đề tài khác nhau, mà ở cách mỗi người tìm kiếm lối đi riêng trong những tác phẩm vốn đã quen thuộc với công chúng. Từ những lựa chọn ấy, khả năng làm chủ giọng hát, tư duy xử lý tác phẩm và bản lĩnh sân khấu dần bộc lộ rõ hơn.

Sự đan xen giữa những ca khúc quen thuộc và sáng tác đương đại tạo nên diện mạo đa dạng cho đêm thi. Từ “Mênh mang một khúc sông Hồng” của Phó Đức Phương đến “Mặt trời của em” của Kai Đinh, từ chất liệu dân gian trong liên khúc “Chiếc khăn piêu”, “Inh lả ơi” đến sáng tác mới “Có nợ không duyên” của Hồ Hoài Anh, các thí sinh đứng trước những yêu cầu thể hiện khác nhau. Một bên đòi hỏi khả năng giữ được tinh thần, chiều sâu tác phẩm, bên kia cần sự linh hoạt để âm nhạc đến gần hơn với cảm nhận của khán giả hôm nay.

Mai Thu Hương trình diễn liên khúc “Chiếc khăn piêu” và “Inh lả ơi”

Đáng chú ý, một số thí sinh chủ động thay đổi hướng tiếp cận so với liveshow trước. Sau liên khúc “Tình đất đỏ miền Đông” và “Giai điệu Tổ quốc” ở liveshow 2, Nguyễn Xuân Dũng chuyển sang “Lời nói dối của cha” của Đông Thiên Đức. Từ không gian âm nhạc giàu khí thế, thí sinh bước vào câu chuyện mang tính tự sự, đòi hỏi cách thể hiện thiên về chiều sâu cảm xúc. NSND Tấn Minh bày tỏ sự tò mò, thích thú trước phong độ và bản lĩnh của Nguyễn Xuân Dũng, đồng thời bất ngờ với sự chắc chắn trong giọng hát.

Đặc biệt, Đỗ Hải Đăng cũng có lựa chọn khác biệt khi chuyển từ “Ngẫu hứng sông Hồng” sang “Mặt trời của em”, ca khúc mang màu sắc R&B. Những đoạn "chạy" nốt sáng tạo, bản phối phù hợp và lối hát gần gũi giúp phần trình diễn tạo được nét riêng. Ca sĩ Võ Hạ Trâm đánh giá cao cách xử lý của giọng ca trẻ, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét tiết mục sống động nhờ màu sắc R&B.

Tuy nhiên, cá tính nghệ thuật không đồng nghĩa với việc phải liên tục tạo ra những cách thể hiện khác lạ. Điều quan trọng là sự lựa chọn ấy có phục vụ tinh thần tác phẩm hay không. Khi kỹ thuật trở thành phương tiện truyền tải cảm xúc, người hát mới có thể đưa khán giả đến gần hơn với câu chuyện trong bài hát. Đây cũng là ranh giới giữa một phần thi hoàn thành yêu cầu chuyên môn và một màn trình diễn có khả năng lưu lại ấn tượng.

2 giọng ca dừng bước

Nguyễn Mộc An thể hiện ca khúc “Mênh mang một khúc sông Hồng”

Nếu những tác phẩm quen thuộc đặt ra yêu cầu làm mới cách thể hiện, các sáng tác mới lại thử thách khả năng cảm thụ và thích nghi của thí sinh. Với “Có nợ không duyên” của Hồ Hoài Anh, Đoàn Linh có cơ hội thể hiện khả năng tiếp cận một ca khúc mới. Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, thí sinh hiểu tác phẩm nhờ sự tư vấn trực tiếp từ chính tác giả. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cũng bất ngờ trước khả năng thể hiện ca khúc của Đoàn Linh trong khoảng thời gian ngắn.

Ở cụm thi thứ ba, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao cả 3 tiết mục. Mai Thu Hương được ghi nhận đã khắc phục sự lúng túng ở tuần trước để hòa mình tốt hơn vào bài hát. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn nhận thấy thí sinh tiến bộ trong việc điều tiết hơi thở và kiểm soát phần trình diễn. Với H'Vi Ktla, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành lời khen cho chất giọng cá tính, tiếp tục tạo được sự chờ đợi sau hai liveshow trước.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đỗ Khánh An cũng để lại dấu ấn với “Cõng mẹ về trời”. Chất giọng dân gian trong trẻo giúp nữ thí sinh tiếp cận tác phẩm theo hướng giàu cảm xúc. NSND Tấn Minh đánh giá phần thể hiện đẹp, hoàn thiện và phù hợp với độ tuổi. Những nhận xét này cho thấy tính nghệ sĩ không nhất thiết phải thể hiện qua những màn phô diễn kỹ thuật phức tạp. Đôi khi, sự chân thành và cách xử lý tinh tế lại là yếu tố tạo nên sức thuyết phục.

Kim Jea Bin trình diễn ca khúc “Sơn nữ ca” tại liveshow 3 "Sao Mai 2026"

Trong khi đó, Phạm Hải Anh được NSND Tấn Minh ghi nhận ở sự tiến bộ trong cách làm chủ sân khấu và điều tiết cảm xúc, tạo nên một màn biểu diễn thay vì chỉ hoàn thành một bài thi. Nhạc sĩ An Hiếu đánh giá cao giọng hát giàu nội lực của nữ thí sinh, đồng thời cho rằng cô có thể phát triển hơn nếu tiếp tục rèn luyện. Một thí sinh khác là Hoàng Thu Hà được ghi nhận ở khả năng thể hiện màu sắc người con gái xứ Nghệ qua “Thương nhớ hậu phương”.

Nhìn từ những phần thi này, hành trình tại sân chơi "Sao Mai" năm nay không chỉ là cuộc cạnh tranh để giành quyền đi tiếp mà đây còn là cơ hội để các giọng ca trẻ nhận ra điểm mạnh, hạn chế và hướng phát triển của bản thân. Những góp ý về khả năng kiểm soát hơi thở, cách xử lý cao trào hay lựa chọn phong cách đều có ý nghĩa đối với con đường hoạt động nghệ thuật lâu dài.

Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh là hai thí sinh dừng bước sau liveshow 3 "Sao Mai 2026"

Kết thúc liveshow 3, Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh là 2 thí sinh phải dừng bước. Nhạc sĩ An Hiếu bày tỏ niềm tin Kim Jea Bin có thể trở thành một "ngôi sao" âm nhạc trong tương lai, còn NSND Tấn Minh khuyên giọng ca Hàn Quốc nên theo học sáng tác và piano để phát triển theo hướng một nghệ sĩ. Với Phạm Thùy Linh, nhạc sĩ An Hiếu ghi nhận phần thể hiện sạch sẽ, đồng thời mong đợi những cao trào mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Việc dừng cuộc thi không phủ nhận những nỗ lực đã được thể hiện trên sân khấu bởi một cuộc thi có thể tạo ra cơ hội, nhưng sự trưởng thành còn phụ thuộc vào quá trình học hỏi và rèn luyện sau đó. Liveshow 4 "Sao Mai 2026" theo kế hoạch sẽ lên sóng lúc 21h tối 25-10-2026 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam với 10 thí sinh tiếp tục tranh tài.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm thi: