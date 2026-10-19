Mỹ nhân 'Gọi giấc mơ về' một thời, nay tuổi 41 diện bikini khoe dáng nuột nà, sống kín tiếng bên chồng Việt kiều

Mỹ nhân Gọi giấc mơ về khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 41

Mới đây, diễn viên Ngân Khánh thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 41 trên trang cá nhân. Khác với hình ảnh kín đáo thường thấy, người đẹp lựa chọn bộ bikini hai mảnh họa tiết hoa, tự tin tạo dáng dưới vòi sen ngoài trời.

Trang phục tôn lên vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và làn da mịn màng của nữ diễn viên. Nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự nhiên khiến nhiều khán giả dành lời khen ngợi, cho rằng cô vẫn giữ được sức hút dù đã bước sang tuổi ngoài 40.

Nhân dịp sinh nhật, Ngân Khánh chia sẻ mong muốn giản dị là có thể đón nhận mỗi ngày với niềm vui và nụ cười. Những hình ảnh đời thường của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sinh năm 1985 tại Gia Lai, Ngân Khánh từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ, ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào.

Tên tuổi của Ngân Khánh được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim như Gọi giấc mơ về, Tường Vy cánh mỏng, Cô dâu đại chiến, Nhà có 5 nàng tiên và Ma Dai.

Không chỉ tham gia diễn xuất, cô còn từng thử sức với ca hát, thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

Ở thời kỳ hoạt động sôi nổi, Ngân Khánh gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa qua nhiều kiểu nhân vật. Từ những vai diễn nhẹ nhàng, tình cảm đến hình tượng cá tính, nữ diễn viên đều để lại dấu ấn riêng.

Hiện tại, dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, cô vẫn được nhiều khán giả nhớ đến nhờ các vai diễn từng gắn bó với tuổi thơ và thanh xuân của họ.

Kết hôn với doanh nhân Việt kiều, rời showbiz để du học Singapore

Năm 2015, khi đang có chỗ đứng trong làng giải trí, Ngân Khánh kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân, một Việt kiều Hà Lan.

Đám cưới của cặp đôi từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật dày đặc.

Một trong những quyết định đáng chú ý của Ngân Khánh là sang Singapore du học ngành sản xuất phim. Việc tạm gác công việc diễn xuất khi sự nghiệp đang phát triển khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Theo những chia sẻ trước đây, nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ của chồng trong quá trình học tập và theo đuổi định hướng riêng. Dù có giai đoạn phải sống xa nhau vì việc học, cả hai vẫn duy trì liên lạc và sắp xếp thời gian gặp gỡ.

Sau hơn 10 năm kết hôn, Ngân Khánh vẫn giữ thói quen hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước công chúng. Cô hiếm khi đăng ảnh chồng lên mạng xã hội vì tôn trọng mong muốn riêng tư của anh.

Những năm gần đây, người đẹp dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân, chăm sóc bản thân và tận hưởng những chuyến đi. Qua các hình ảnh được chia sẻ, cô cho thấy gu thời trang ngày càng đa dạng.

Khi xuất hiện với trang phục đời thường, Ngân Khánh thường ưu tiên những thiết kế thanh lịch, trẻ trung. Trong các kỳ nghỉ, cô lại tự tin diện bikini hoặc những bộ váy tôn dáng, thể hiện hình ảnh gợi cảm nhưng không kém phần tinh tế.

Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, phong cách hiện đại và sự tự tin trong cách ăn mặc.

Dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Ngân Khánh từng cho biết cô vẫn sẵn sàng trở lại màn ảnh nếu gặp được vai diễn phù hợp. Với nhiều khán giả, nữ diễn viên vẫn là một trong những mỹ nhân đáng nhớ của phim Việt một thời.

Ảnh: FBNV