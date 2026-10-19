Thuý Nga từng 'cầu cứu' Tiết Cương

Mới đây, diễn viên Tiết Cương có dịp sang Mỹ thăm gia đình em gái, bạn bè và đồng nghiệp. Trong cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ hài Thúy Nga, nam diễn viên bất ngờ kể lại một kỷ niệm đáng nhớ thời cả hai còn học chung Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Theo lời kể của Tiết Cương, Thúy Nga từng gặp sự cố ngay trong ngày đầu tiên đến TP.HCM đi học. Sau khi bị giật dây chuyền vàng trên đường, nữ nghệ sĩ hoảng hốt chạy đến tìm anh, vừa khóc vừa kể lại sự việc.

Tiết Cương nhớ lại: “Lớp trưởng ơi, em bị giật dây chuyền”.

Tiết Cương kể lại kỷ niệm thời đi học với Thuý Nga.

Nam diễn viên cho biết thời điểm đó, Thúy Nga mới từ nơi khác đến TP.HCM học tập. Muốn tạo ấn tượng trong ngày đầu tiên đi học, nữ nghệ sĩ đeo sợi dây chuyền vàng do gia đình cho. Tuy nhiên, khi gần đến trường, cô bất ngờ bị kẻ gian giật mất tài sản.

Theo lời Thuý Nga, sợi dây chuyền có giá trị khoảng 4-5 chỉ vàng. Sự việc xảy ra trong hoàn cảnh Thúy Nga còn bỡ ngỡ với cuộc sống ở thành phố lớn, khiến cô hoảng sợ và tìm đến người bạn cùng lớp để chia sẻ.

Câu chuyện được Tiết Cương nhắc lại sau nhiều năm không chỉ gợi nhớ một kỷ niệm thời sinh viên mà còn cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ. Từ những ngày đầu bước chân vào môi trường nghệ thuật, Thúy Nga và Tiết Cương đã có cơ hội đồng hành, chứng kiến những câu chuyện đời thường của nhau.

Thúy Nga được khán giả biết đến rộng rãi qua các chương trình hài, sân khấu và những vai diễn mang màu sắc hài hước. Trong khi đó, Tiết Cương ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim truyền hình với khả năng thể hiện những nhân vật có tính cách phức tạp.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cả hai có những hướng đi riêng. Thúy Nga dành phần lớn thời gian sinh sống tại Mỹ, tiếp tục biểu diễn và chia sẻ cuộc sống thường ngày với khán giả. Tiết Cương vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, đồng thời phát triển nội dung trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga.

Về sự nghiệp phim ảnh, Thúy Nga từng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh như Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Lấy vợ Sài Gòn và Giấc mơ Chí Phèo. Bên cạnh diễn xuất, dấu ấn lớn của nữ nghệ sĩ vẫn nằm ở sân khấu hài, nơi cô xây dựng phong cách riêng qua nhiều năm hoạt động.

Với Tiết Cương, vai luật sư Trọng trong phim truyền hình Hướng nghiệp là một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến. Nam diễn viên còn tham gia các phim như Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh và Cô nàng bất đắc dĩ. Những vai diễn có tính cách đa dạng giúp Tiết Cương duy trì sự hiện diện trên màn ảnh nhỏ trong nhiều năm.

Diễn viên Tiết Cương.

Câu chuyện bị giật dây chuyền từ ngày đầu đi học được Tiết Cương kể lại như một kỷ niệm cũ giữa những người bạn lâu năm. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua những thay đổi trong cuộc sống, cuộc gặp gỡ của Thúy Nga và Tiết Cương tiếp tục cho thấy sự kết nối giữa các nghệ sĩ trưởng thành từ cùng một môi trường đào tạo.