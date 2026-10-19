Cát Tường thử vận may ở Mỹ

Mới đây, Cát Tường đăng tải video ghi lại chuyến ghé một điểm bán xổ số tại bang Texas, Mỹ trên kênh YouTube cá nhân. Kèm theo clip, nữ nghệ sĩ viết: “Trúng số cái rồi về”, khiến khán giả chú ý đến màn thử vận may của cô trước khi kết thúc chuyến đi.

Trong video, Cát Tường hào hứng giới thiệu những tấm vé số cào đã mua và chia sẻ về các mức giải thưởng. Nữ nghệ sĩ cho biết: “Cát Tường mua ba vé. Một vé 2 USD có giải thưởng 294 triệu đồng, một vé 2 USD có giải thưởng 30.000 USD và một vé 10 USD có giải thưởng 1 triệu USD”.

Cát Tường mua vé số, hy vọng trúng số trước khi về nước.

Cát Tường còn kể về người bạn đi cùng đã mua tấm vé mệnh giá 20 USD nhưng không trúng thưởng. Trong khi đó, cô cho biết bản thân không có nhiều tiền để thử vận may nên chỉ mua những tấm vé có giá thấp, với hy vọng giành được khoản tiền thưởng 30.000 USD.

Theo chia sẻ của Cát Tường, địa điểm cô ghé thăm được nhiều người tìm đến mỗi khi xuất hiện giải thưởng lớn. Nữ nghệ sĩ cho biết vừa có người trúng giải trị giá 800 triệu USD tại Mỹ nên lượng người quan tâm đến xổ số càng đông. Tuy nhiên, thông tin về giải thưởng này là lời kể trong video của cô, chưa được xác minh độc lập.

Khi bắt đầu cào vé, Cát Tường đặt kỳ vọng vào những con số may mắn mà mình lựa chọn. Cô nói nếu trong 10 ô xuất hiện số 26 hoặc 04 thì sẽ trúng thưởng. Dù vậy, kết quả cuối cùng không như mong đợi. Sau khi kiểm tra các ô số, nữ nghệ sĩ tiếc nuối thông báo: “Cuối cùng không có số nào trúng, mất 2 USD rồi quý vị”.

Màn thử vận may của Cát Tường khép lại mà không có giải thưởng, nhưng video vẫn ghi lại được sự hào hứng và cách trò chuyện gần gũi của nữ nghệ sĩ. Thay vì xem đây là một khoản đầu tư, cô xác định việc mua vé số chỉ nhằm trải nghiệm và giải trí trong chuyến đi Mỹ.

Nghệ sĩ Cát Tường.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc của sân khấu, phim truyền hình và các chương trình giải trí Việt Nam. Cô từng ghi dấu ấn với vai Yến trong Đồng tiền xương máu, đồng thời góp mặt trong nhiều tác phẩm như Cô gái xấu xí, Hương phù sa và Gọi giấc mơ về. Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi dẫn chương trình cùng Quyền Linh.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Cát Tường từng tham gia các phim chiếu rạp như Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Trong đó, Siêu lừa gặp siêu lầy đạt doanh thu khoảng 121 tỷ đồng, còn Nhà có 5 nàng tiên và Tía tui là cao thủ lần lượt được ghi nhận ở mức khoảng 60 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Tổng doanh thu của ba bộ phim vào khoảng 231 tỷ đồng, tính theo số liệu phòng vé được công bố.

Trong năm 2026, Cát Tường tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tham gia sân khấu. Hồi tháng 10, cô chia sẻ đã tập luyện, ghi hình vở kịch Hai người đàn bà cùng NSND Trịnh Kim Chi.

Video cào vé số tại Mỹ cho thấy một khía cạnh đời thường khác của Cát Tường ngoài sân khấu và màn ảnh. Dù không trúng thưởng như kỳ vọng, nữ nghệ sĩ vẫn có thêm một trải nghiệm trong chuyến đi.