Vụ Hoàng Thùy Linh diện áo đính tai nghe: NTK Đỗ Phúc Quyền phủ nhận cáo buộc đạo nhái

Tạo hình mang tên Giáo Sư xuất hiện "chớp nhoáng" trong MV Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý ngay sau khi MV phát hành. Nguyên nhân đến từ bình luận công khai của thương hiệu Omar Amor dưới bài đăng của stylist Hoàng Ku, nhắn rằng lần sau nếu muốn đặt thiết kế làm từ tai nghe thì hãy đặt “bản gốc”.

Khoảng ba tiếng sau, stylist Hoàng Ku trả lời trực tiếp phía dưới bình luận này bằng tiếng Anh. Giám đốc Thời trang của dự án MV cho biết, mẫu áo crop-top của NTK Đỗ Phúc Quyền (DPQ) được lựa chọn vì "phù hợp với tầm nhìn sáng tạo" và anh đã xin phép chỉnh sửa. Anh khẳng định đây là lần đầu biết đến thiết kế của Omar Amor và những điểm tương đồng không phải là chủ đích.

Bên cạnh bình luận dưới bài đăng của stylist Hoàng Ku, NTK Omar Amor còn để lại bình luận "copycat" trong bài đăng của NTK Đỗ Phúc Quyền.

Mới đây, NTK Đỗ Phúc Quyền đăng loạt Instagram Story để giải thích cũng như phản hồi các cáo buộc. Anh nói rằng mẫu trang phục thuộc đồ án tốt nghiệp "được thực hiện dưới sự giám sát của hội đồng đánh giá tốt nghiệp chính thức thuộc chương trình đào tạo chính quy". Anh cho biết bắt đầu nghiên cứu từ tháng 1/2026, lấy chính bản thân ở tuổi 25 làm đối tượng quan sát.

Ý tưởng xuất phát từ những vật dụng anh mang theo khi ra ngoài và những chiếc áo polo tác giả mặc hằng ngày. Anh cuộn, quấn tai nghe để thể hiện sự xáo trộn cảm xúc và những vòng lặp trong trạng thái nội tâm.

Cựu sinh viên ngành Thời trang Đại học Văn Lang cũng công bố các mốc thời gian quan trọng trong quá trình thực hiện đồ án Awaken all senses. Ngày 29/4/2026, mẫu thử và quá trình nghiên cứu được chấm điểm, đến ngày 14 và 15/6, trang phục đã hoàn thiện và chụp ảnh. Theo ghi nhận của NTK Đỗ Phúc Quyền, thiết kế Clone 3 được cho là tương tự mẫu đồ của thương hiệu Omar Amor lần đầu công bố trên mạng xã hội là vào ngày 22/7/2026.

Về việc sử dụng tai nghe có dây làm vật liệu thời trang, NTK người Việt nhấn mạnh đây không phải ý tưởng độc quyền hay mới mẻ. Anh chia sẻ loạt thiết kế sử dụng vật liệu công nghệ, có cách xử lý dây tương tự. Theo đó, anh cho rằng việc quy kết sao chép (copycat) nhắm vào mình là không có cơ sở.

Cuối loạt story, NTK trẻ người Việt tag tên tài khoản thương hiệu Omar Amor, châm biếm sự tương đồng giữa logo thương hiệu của Omar Amor và Chanel.

Các ý kiến đánh giá Đỗ Phúc Quyền có giọng điệu phản hồi cứng rắn hơn so với stylist Hoàng Ku. NTK chịu trách nhiệm về tính nguyên bản của tác phẩm. Việc công khai phác thảo, mẫu thử và các mốc thời gian được xem là cách tự bảo vệ thuyết phục nhất của bản thân tác giả.