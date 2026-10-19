Bộ phim Hoa ngữ 'Nga Mi' công bố dàn cast: Cameo hot hơn cả nam chính

Ngày 18/10, bộ phim cổ trang phá án Nga Mi chính thức công bố toàn bộ dàn diễn viên, đồng thời phát hành trailer đầu tiên. Đáng chú ý, bên cạnh hai nam chính Ngô Tuấn Đình và Chương Thời An, tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Trương Lăng Hách, Dương Siêu Việt, Trần Nghiên Hy, Cao Diệp, Ngô Việt và Lưu Lâm trong vai trò đặc biệt.

Sự xuất hiện của dàn khách mời khiến bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Trên mạng xã hội Trung Quốc, một bộ phận khán giả bất ngờ khi những cái tên có độ nhận diện cao lại không đảm nhận vai chính. Từ đó, câu chuyện về sức hút của dàn cameo so với hai diễn viên dẫn dắt bộ phim được quan tâm.

Trương Lăng Hách, Dương Siêu Việt, Trần Nghiên Hy góp mặt trong phim Nga Mi.

Theo thông tin công bố, Nga Mi do Tổng đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp cùng các đơn vị địa phương sản xuất, với Từ Kỷ Châu và Khưu Trọng Duy đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch Dương Hạ. Phim lấy núi Nga Mi làm bối cảnh, kết hợp yếu tố huyền nghi, phá án với văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Nội dung xoay quanh Tức Tâm (Ngô Tuấn Đình), một vị thần bị giáng xuống trần gian. Để có cơ hội trở về thiên giới, anh phải phá giải hàng loạt vụ án. Trong quá trình đó, Tức Tâm hợp tác với Lục Vô Cứu (Chương Thời An), một bộ khoái mới nhậm chức, để điều tra những sự việc kỳ bí và tìm ra sự thật phía sau các vụ án.

Mở đầu câu chuyện là cái chết bất thường của gia chủ nhà họ Tần trong một lễ hội du thần. Nạn nhân đột ngột bốc cháy, những manh mối ban đầu lại hướng về Tức Tâm. Để chứng minh sự trong sạch, anh buộc phải phối hợp với Lục Vô Cứu, từ đó từng bước khám phá bí mật về lời nguyền gắn với gia tộc họ Tần. Bộ phim dự kiến triển khai qua nhiều phần phá án độc lập, đan xen hành trình trưởng thành của các nhân vật.

Ngô Tuấn Đình và Chương Thời An vào vai song nam chủ phim Nga Mi.

Điểm nhấn của dàn cameo là Trương Lăng Hách trong vai Tạ Xung, nhân vật có mối quan hệ sư đồ với Tức Tâm. Nam diễn viên từng gây chú ý qua Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng và Trục Ngọc. Dù không giữ vị trí nam chính, sự góp mặt của anh vẫn là một trong những yếu tố khiến khán giả chờ đợi bộ phim.

Bên cạnh đó, Dương Siêu Việt cũng góp mặt trong vai Tạ Quan Diệu. Nữ diễn viên từng tham gia các phim như Trọng Tử và Bảy Kiếp May Mắn. Trong khi đó, Trần Nghiên Hy, được đông đảo khán giả biết đến qua Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 2014, cùng các diễn viên thực lực như Lưu Lâm, Cao Diệp và Ngô Việt góp phần tăng sức hút cho dàn nhân vật.

Ở tuyến chính, Ngô Tuấn Đình và Chương Thời An đảm nhận hai nhân vật trung tâm của hành trình phá án. Ngô Tuấn Đình từng tham gia Tôi Có Một Người Bạn và Mùa Hè Của Hương Bạc Hà, còn Chương Thời An là nghệ danh của Phạm Trạch Trình. So với những gương mặt khách mời đã có độ nhận diện nhất định, hai diễn viên trẻ chưa tạo được sức hút tương đương trong các cuộc thảo luận trước ngày phim lên sóng.

Tuy nhiên, việc dàn cameo nhận được nhiều sự chú ý không đồng nghĩa hai nam chính sẽ lép vế khi phim phát hành. Với câu chuyện kết hợp phá án, yếu tố thần thoại và văn hóa Nga Mi, Nga Mi vẫn có cơ hội tạo dấu ấn nếu xây dựng tốt mạch truyện cùng sự phối hợp giữa các nhân vật. Hiện phim chưa công bố lịch phát sóng cụ thể.