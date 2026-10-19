Tinh Hà 'Say Hi' công bố đêm concert thứ 4 tại Hà Nội: Fan mong chờ điều này

D-4 sẽ diễn ra vào ngày 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Trước đó, concert D-3 mang tên Hẹn Giữa Tinh Hà cũng được lên lịch vào ngày 14/11 tại cùng địa điểm và từng được giới thiệu là “một đêm độc bản”. Việc bổ sung D-4 đồng nghĩa là khán giả Hà Nội sẽ có thêm một đêm gặp gỡ 24 Anh Trai, nối tiếp cuộc hẹn đã được công bố trước đó.

Việc Hà Nội có hai đêm concert liên tiếp cũng khiến khán giả kỳ vọng Tinh Hà “Say Hi” sẽ mang đến setlist phong phú và đầy đủ hơn. Tại hai đêm diễn cuối tuần qua ở TP.HCM, setlist của concert có sự thay đổi giữa D-1 và D-2 khi một số ca khúc được thay thế hoặc bổ sung.

Cách sắp xếp này tạo nên sự khác biệt cho mỗi đêm diễn, nhưng cũng khiến không ít khán giả phân vân khi lựa chọn ngày mua vé vì lo bỏ lỡ ca khúc yêu thích. Do đó, người hâm mộ hy vọng hai đêm diễn tại Hà Nội sẽ có danh sách tiết mục đa dạng hơn.

Dù vậy, một số khán giả cho rằng việc đưa toàn bộ ca khúc của chương trình lên sân khấu sẽ khó bảo đảm thời lượng chương trình. Thay vào đó, khán giả gợi ý rằng ban tổ chức có thể "hé lộ" trước setlist của từng đêm để khán giả chủ động lựa chọn, đồng thời tăng thêm sự háo hức khi chờ đợi những ca khúc yêu thích được trình diễn.

Việc bổ sung D-4 cho thấy sức hút của Tinh Hà “Say Hi” và sự ủng hộ từ khán giả dành cho chuỗi concert. Hiện tại, khán giả đang nóng lòng chờ đợi những thông tin tiếp theo, nhất là kế hoạch mở bán vé và các chi tiết liên quan đến hai đêm diễn tại Hà Nội.