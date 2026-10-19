Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy cùng dàn sao Việt hội tụ tại concert Quốc gia quy mô 30.000 khán giả

Theo đó, đêm nhạc có sự góp mặt của loạt cái tên quen thuộc với công chúng như Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My và Bảo Trâm IdoI cùng gần 300 nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc, trong khi MC Lê Anh và Mỹ Lan dẫn dắt chương trình.

Noo Phước Thịnh, Hoà Minzy và Lâm Bảo Ngọc xác nhận tham gia concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam".

Không chỉ là một đêm nhạc quy tụ nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, Tự hào là người Việt Nam 2026 còn hướng đến việc lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình kể câu chuyện về sức mạnh của người Việt khi cùng chung ý chí, từ những năm tháng chiến tranh gian khó đến hành trình lao động, sáng tạo và xây dựng đất nước hôm nay.

Thông điệp của chương trình cũng nhấn mạnh rằng, đoàn kết không chỉ là sức mạnh giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, mà còn là nền tảng để mỗi người cùng gìn giữ những giá trị truyền thống và hướng đến tương lai. Qua âm nhạc và các màn trình diễn tập thể, tinh thần ấy được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ và khán giả.

'Divo' Tùng Dương chia sẻ anh rất tự hào khi được góp giọng trong concert lớn này.

Võ Hạ Trâm tiết lộ sẽ mang đến những ca khúc trẻ trung, đầy ý nghĩa trong concert lần này.

Concert gồm hai phần: Phần đầu kéo dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, phần hai là đại nhạc hội kéo dài 60 phút phục vụ nhân dân. Với quy mô dự kiến 30.000 khán giả, Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn hướng đến một đêm diễn kết hợp âm nhạc, ký ức lịch sử và niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ rằng sức mạnh Việt Nam luôn được tạo nên từ sự đồng lòng của mỗi người.