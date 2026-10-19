Vì sao phim giờ vàng này chưa lên sóng đã bị so sánh với '11 Tháng 5 Ngày'?

Xóm Nhỏ là phim mới nhất chuẩn bị lên sóng khung giờ vàng VTV, nối sóng Phù Sa. Kịch bản kể về nữ chính Trâm đang ở độ tuổi nổi loạn, thích thể hiện cá tính nên ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn với cha. Vì thế, Trâm quyết định bỏ nhà đi thuê trọ để chứng minh bản thân có thể sống độc lập không phụ thuộc vào bố mình.

Từ một cô tiểu thư quen được nuông chiều, Trâm phải chuyển đến một khu nhà trọ bình dân, học cách hòa đồng với những người lao động đang sống quanh mình. Cô cũng liên tục xung khắc với một chàng trai cùng khu trọ nhưng dần dần hai người đã thân thiết hơn. Và trải qua nhiều biến cố, Trâm đã trưởng thành, hiểu cho bố mình và không còn là cô gái nông nổi trước đây.

Có thể thấy nội dung Xóm Nhỏ có nhiều chi tiết tương đồng với 11 Tháng 5 Ngày. Nữ chính đều là cô gái được nuông chiều, vì tranh cãi với bố mà chuyển đến xóm trọ. Nữ chính nam chính vô tình đều thuê nhà ở khu này, vì thế có nhiều dịp va chạm rồi từ đó hiểu nhau hơn, nam chính đã giúp nữ chính hiểu rằng cuộc sống chẳng bao giờ luôn màu hồng như cô vẫn nghĩ. Rồi tình huống người cha bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng âm thầm dõi theo con gái cũng giống nhau.

Khi lên sóng vào nửa cuối năm 2021, 11 Tháng 5 Ngày từng trở thành hiện tượng trên sóng VTV, cặp đôi Khả Ngân - Thanh Sơn vô cùng đẹp đôi nên được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình. Còn Xóm Nhỏ cũng gây tò mò có Lê Lưu Ly và Hà Thành vào hai vai chính. Cả hai đều gây chú ý qua phim Mùa Hè Năm Ấy và biết đâu sẽ tạo nên cặp đôi ăn ý mới của phim giờ vàng VTV.