Kylie Jenner diện áo 50 triệu USD tại Victoria's Secret

Kylie Jenner thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trên sàn diễn Victoria’s Secret. Ảnh: Victoria’s Secret.

Kylie Jenner trở thành tâm điểm tại buổi trình diễn thời trang Victoria’s Secret khi xuất hiện trong thiết kế Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD. Đây là lần đầu tiên thương hiệu nội y Mỹ đưa chiếc áo ngực đắt đỏ, đính đá quý này trở lại sàn diễn kể từ năm 2018, Vogue đưa tin.

Ở tuổi 29, Jenner là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên Instagram, với khoảng 380 triệu người theo dõi. Từ ngôi sao truyền hình thực tế, cô phát triển sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi thời trang.

Trên sàn diễn, Jenner mặc chân váy ngắn xuyên thấu, giày cao gót trong suốt và đôi cánh trắng đính lông vũ. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất vẫn là chiếc Fantasy Bra có giá trị cao nhất từ trước đến nay của dòng thiết kế này.

Adam Selman, Giám đốc sáng tạo của Victoria’s Secret, cho biết thương hiệu muốn mang đến một show thời trang giàu tính giải trí, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ. Fantasy Bra là một trong những thiết kế được yêu cầu nhiều nhất sau show năm trước.

“Đây thực sự là một món trang sức và tác phẩm nghệ thuật xa xỉ. Nó đạt chất lượng của một hiện vật bảo tàng”, Selman nói với Vogue.

4.410 viên kim cương tạo nên chiếc áo ngực 50 triệu USD

Để đánh dấu màn trở lại của Fantasy Bra, Victoria’s Secret đầu tư vào một thiết kế có quy mô chế tác đặc biệt. Chiếc áo đính kết 4.410 viên kim cương tự nhiên, nổi bật với viên kim cương vàng Fancy Vivid giác cắt radiant nặng 75,54 carat.

15 nghệ nhân dành hơn 1.000 giờ để hoàn thiện sản phẩm. Thành phẩm nặng gần 4 pound, tương đương khoảng 1,8 kg, với tổng giá trị 50 triệu USD. Mức giá này cao hơn khoảng 35 triệu USD so với kỷ lục trước đó của dòng Fantasy Bra.

Kylie Jenner mang chiếc Fantasy Bra huyền thoại của Victoria's Secret trở lại. Ảnh: Victoria's Secret.

Để thực hiện thiết kế, Selman hợp tác với Jacob Arabo, nhà sáng lập thương hiệu trang sức Jacob & Co. Nhà thiết kế từng chế tác trang sức cho nhiều người nổi tiếng, từ Madonna, Rihanna, Elton John đến Victoria Beckham.

Arabo cho biết lập tức nhận lời khi Victoria’s Secret đưa ra đề nghị hợp tác. Theo ông, thương hiệu biến một chiếc bra quen thuộc thành trang sức cao cấp, kết hợp 2 lĩnh vực thời trang và kim hoàn theo cách khác biệt.

“Victoria’s Secret đại diện cho sự tự tin, vẻ đẹp và tự do thể hiện bản thân”, Arabo nói. Ông cho rằng thương hiệu trở thành một phần của văn hóa Mỹ, đồng thời góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận ngành nội y.

Trước khi bắt tay vào thiết kế mới, Arabo nghiên cứu những phiên bản Fantasy Bra trước đây để tìm hướng phát triển. Mục tiêu của ông là tạo ra một món trang sức cao cấp có thể mặc như bra, hoàn toàn không sử dụng vải mà chỉ gồm vàng và kim cương.

Các viên kim cương được chế tác theo 7 kiểu cắt: angel, heart, pear, marquise, oval, radiant và round brilliant. Bốn kỹ thuật gắn đá khác nhau được sử dụng nhằm tăng độ phản chiếu và vẻ lấp lánh của kim cương.

Dù có giá trị lớn và gây chú ý nhờ thiết kế xa xỉ, chiếc áo ngực cũng đặt ra thách thức về kỹ thuật. Theo Arabo, nhóm chế tác phải tìm cách để sản phẩm vừa giữ nguyên ý tưởng thiết kế, vừa đủ thoải mái khi mặc.

Do không có vải, chiếc áo hoàn toàn dựa vào kết cấu vàng và kim cương. Nhóm thực hiện lấy số đo chính xác của Jenner, sau đó dựng mẫu và liên tục điều chỉnh để thiết kế vừa vặn với cơ thể.

Từng đường cong, viên kim cương và chi tiết vàng đều phải được bố trí cẩn thận để bảo đảm chiếc áo vừa đẹp vừa có thể chuyển động tự nhiên theo người mặc.

Với Selman, quá trình này gần với công việc kỹ thuật hơn là đơn thuần tạo ra một món đồ thời trang. Sự kết hợp giữa chế tác trang sức và thiết kế nội y đòi hỏi nhóm thực hiện phải cân bằng tính thẩm mỹ với khả năng ứng dụng thực tế.

Lịch sử của Fantasy Bra

Theo People, Fantasy Bra có lịch sử kéo dài gần 3 thập kỷ, bắt đầu từ năm 1996. Phiên bản đầu tiên được siêu mẫu Claudia Schiffer mặc trong quảng cáo trên tạp chí in với giá trị 1 triệu USD.

Heidi Klum mặc Millennium Bra, tạo ra khoảnh khắc đáng chú ý trên sàn diễn. Ảnh: Victoria’s Secret.

Những năm sau đó, dòng thiết kế tiếp tục gây chú ý nhờ giá trị ngày càng cao và sự xuất hiện của các siêu mẫu nổi tiếng. Năm 1999, Heidi Klum mặc Millennium Bra trị giá 10 triệu USD. Một năm sau, Gisele Bündchen trình diễn Red Hot Fantasy Bra có giá 15 triệu USD, từng giữ kỷ lục đắt nhất của thương hiệu cho đến khi phiên bản năm nay ra mắt.

Việc lựa chọn Jenner cho màn trở lại được Selman lý giải bằng sức ảnh hưởng văn hóa của cô. Theo Giám đốc sáng tạo Victoria’s Secret, Jenner không chỉ gắn với thời trang hay truyền hình, mà còn tạo dựng được dấu ấn riêng trong văn hóa đại chúng.

Selman cho rằng sự kết hợp giữa Jenner và Fantasy Bra giúp thương hiệu đáp ứng mong đợi của người hâm mộ.

Fantasy Bra, xét cho cùng, cũng là một chiến dịch tiếp thị. Sự kết hợp giữa người mẫu nổi tiếng, nội y đính đá quý và mức giá gây choáng ngợp tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, phía sau hiệu ứng truyền thông là quá trình chế tác đòi hỏi độ chính xác cao, từ lựa chọn kim cương đến tạo ra kết cấu có thể mặc được.

Với Victoria’s Secret, mục tiêu cuối cùng của màn tái xuất không chỉ nằm ở giá trị của chiếc áo hay sức hút của Jenner. Selman nhấn mạnh rằng toàn bộ dự án được thực hiện dành cho người hâm mộ.