Tình hình doanh thu phòng vé thị trường Bắc Mỹ: 'Street Fighter' mở màn với 13 triệu USD

Thị trường phòng vé Bắc Mỹ bước vào cuối tuần sôi động với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm mới. Trong đó, Street Fighter vươn lên vị trí dẫn đầu với doanh thu 13 triệu USD trong ngày thứ Sáu, còn phim tài liệu You Can See Everything gây chú ý khi đạt kết quả vượt kỳ vọng ban đầu.

Theo Variety, Street Fighter do Legendary Entertainment sản xuất, Paramount Pictures phát hành, thu về 13 triệu USD từ 3.575 rạp chiếu tại Bắc Mỹ trong ngày đầu tiên. Phim được dự báo có thể đạt tổng doanh thu 31 triệu USD vào Chủ nhật, cho thấy khởi đầu khả quan của thương hiệu hành động dựa trên loạt trò chơi điện tử nổi tiếng của Capcom.

Street Fighter do Legendary Entertainment sản xuất, Paramount Pictures phát hành, thu về 13 triệu USD dẫn đầu phòng vé.

Do Kitao Sakurai đạo diễn, phim có sự tham gia của Noah Centineo và Andrew Koji. Câu chuyện xoay quanh hai võ sĩ từng xa cách nhau trong thập niên 1990, được tuyển chọn tham gia một giải đấu buộc họ phải đối đầu trực tiếp.

Đây là lần thứ ba thương hiệu Street Fighter được chuyển thể thành phim người đóng. Phiên bản năm 1994 với Jean-Claude Van Damme từng đạt doanh thu 100 triệu USD trên toàn cầu, chưa điều chỉnh theo lạm phát. Trái lại, Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009) chỉ thu về 12,8 triệu USD so với kinh phí 50 triệu USD, trở thành thất bại thương mại đáng kể. Vì vậy, màn ra mắt của phiên bản mới là tín hiệu đáng chú ý đối với thương hiệu này.

Xếp thứ hai là You Can See Everything, phim tài liệu của A24 xoay quanh Elizabeth Holmes, nhà sáng lập công ty công nghệ y tế Theranos. Tác phẩm thu về 5,54 triệu USD từ 855 rạp trong ngày thứ Sáu. Theo ước tính của các đơn vị trong ngành, phim có thể đạt 12,45 triệu USD vào Chủ nhật, cao hơn đáng kể so với dự báo ban đầu từ 7 đến 8 triệu USD cho dịp cuối tuần mở màn.

Được thực hiện trong hơn ba năm bởi danh hài Nathan Fielder và nhà làm phim Lance Oppenheim, tác phẩm khai thác câu chuyện về Elizabeth Holmes trong khoảng một tháng trước khi cô bắt đầu chấp hành án tù 11 năm vì lừa đảo các nhà đầu tư. Kết quả mở màn giúp bộ phim trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này.

Xếp thứ hai là You Can See Everything, phim tài liệu của A24, tác phẩm thu về 5,54 triệu USD.

Ở vị trí thứ ba, Sense and Sensibility của Focus Features thu về 3,3 triệu USD từ 2.545 rạp trong ngày thứ Sáu. Bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết cùng tên của Jane Austen, do Georgia Oakley đạo diễn, được dự báo đạt 6,7 triệu USD trong cuối tuần mở màn. Phim có sự tham gia của Daisy Edgar-Jones và Esmé Creed-Miles trong vai hai chị em Elinor và Marianne Dashwood, những người phải đối diện với tình yêu, mất mát và khó khăn tài chính.

Trong khi đó, Whalefall của Disney đứng thứ tư với 3 triệu USD từ 2.065 rạp. Phim do Brian Duffield đạo diễn, kể về một thợ lặn bị cá nhà táng nuốt chửng và chỉ còn một giờ oxy để tìm đường thoát thân. Doanh thu cuối tuần của tác phẩm được dự báo đạt khoảng 7 triệu USD.

Khép lại top 5 là Other Mommy của Universal với 2,5 triệu USD trong ngày thứ Sáu. Bộ phim kinh dị siêu nhiên được dự đoán thu thêm 7,85 triệu USD vào Chủ nhật, nâng tổng doanh thu lên 44,35 triệu USD. Tác phẩm có sự tham gia của Jessica Chastain, chuyển thể từ tiểu thuyết Incidents Around the House của Josh Malerman, xoay quanh một thực thể đáng sợ mang hình dáng người mẹ của một bé gái.

Sense and Sensibility của Focus Features thu về 3,3 triệu USD, xếp vị trí thứ 3.

Với nhiều phim mới đồng loạt ra mắt, cuộc cạnh tranh phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này không chỉ thu hút sự chú ý nhờ màn dẫn đầu của Street Fighter, mà còn ghi nhận kết quả vượt dự báo của You Can See Everything. Các con số dự kiến vào Chủ nhật sẽ cho thấy rõ hơn sức hút của những tác phẩm vừa gia nhập đường đua.