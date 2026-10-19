Angelababy lên tiếng khi bị chê già

Theo tờ Ettoday, Angelababy (Dương Dĩnh) mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng về những lời chê bai ngoại hình trong một buổi phát trực tiếp.

Cụ thể, gần đây, cô bị một số tài khoản mạng chê bai vì có "nếp nhăn khóe mắt sâu" hay già hơn so với độ tuổi. Trong buổi livestream diễn ra sau đó, nữ diễn viên cho biết độ phân giải ngày càng cao của máy quay cùng những tiêu chuẩn khắt khe từ công chúng khiến cô không tránh khỏi áp lực khi bị soi xét từng dấu hiệu lão hóa.

Trong buổi phát sóng, Angelababy diện váy dệt màu tím nhạt, để tóc dài tết bím. Nữ diễn viên vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch, làn da rạng rỡ và nụ cười tươi tắn khi trò chuyện với khán giả. Tuy nhiên, khi nhắc đến những bình luận tiêu cực về diện mạo, cô thừa nhận bản thân đôi lúc cảm thấy bất lực.

Hình ảnh Angelababy trong buổi livestream. Ảnh: HK01.

“Máy quay bây giờ có độ phân giải rất cao, tiêu chuẩn của mọi người cũng rất cao. Họ nói những điều như: ‘Ồ, bạn có nếp nhăn quanh mắt, có rãnh mũi má, trông già rồi’”, cô chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có buồn lòng trước những lời nhận xét như vậy hay không, Angelababy mỉm cười, chạm nhẹ vào khóe mắt rồi đáp: “Tôi muốn khóc ngay bây giờ, nhưng không sao đâu”.

Phát ngôn cho thấy những áp lực nữ diễn viên phải đối mặt khi ngoại hình liên tục bị đưa ra bàn luận. Dù vậy, trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Angelababy từng thể hiện quan điểm tích cực hơn về tuổi tác và sự trưởng thành. Cô cho biết không cần so sánh bản thân với người khác bởi mỗi người có nhịp sống riêng. Nữ diễn viên cũng khẳng định yêu phiên bản hiện tại hơn vì đã trải nghiệm nhiều điều và hiểu rõ những gì mình thực sự mong muốn.

Sau khi phát ngôn trong livestream được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng Trung Quốc xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nhan sắc của nữ diễn viên không còn như trước. Tuy nhiên, đông đảo khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng những nếp nhăn là điều tự nhiên và không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô chỉ vì dấu hiệu tuổi tác, tờ Ettoday cho biết.

Angelababy sinh năm 1989, tên thật là Dương Dĩnh. Cô được biết đến qua các bộ phim như Ma thổi đèn: Tầm long quyết, Địch Nhân Kiệt: Thần đô long vương, Ngày độc lập: Tái chiến và Yêu em từ cái nhìn đầu tiên…

Nữ diễn viên chưa thể vực dậy danh tiếng sau ồn ào. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên từng chịu ảnh hưởng đáng kể sau tranh cãi liên quan đến việc cô xem show diễn Crazy Horse của Lisa tại Pháp năm 2023. Sau vụ việc, Angelababy bị gắn mác nghệ sĩ có hành vi không phù hợp và tài khoản mạng xã hội của cô bị hạn chế phát ngôn từ 1/11/2023. Khi chương trình Keep Running có sự tham gia của nữ diễn viên được phát lại trên đài Chiết Giang, hình ảnh của cô thậm chí bị làm mờ.

Sau khoảng một năm im ắng, Angelababy trở lại với bộ phim Tương tư lệnh. Kể từ đó, cô xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí hơn, song vẫn chưa lấy lại được sức hút và vị thế như trước. Cô cũng chưa tham gia dự án phim mới.