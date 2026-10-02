Dân vận khéo từ những việc ở cơ sở

Chủ tịch UBND xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng (thứ hai từ trái qua) gặp gỡ người dân có công trình trong khu vực lòng hồ

Gỡ từng việc, vận động từng hộ

Mùa mưa, nước hồ thủy điện Bắc Bình dâng cao, nhiều khu vực ven lòng hồ ở xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng ngập sâu. Dọc quốc lộ 28B vẫn còn những hàng quán được dựng, cơi nới về phía lòng hồ. Các công trình này xây dựng và kinh doanh khi chưa được phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, khách dừng chân. Đồng thời ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành hồ chứa và hành lang quốc lộ 28B. Có 9 hộ thuộc diện phải xử lý công trình vi phạm. Tuy nhiên, phía sau yêu cầu tháo dỡ là câu chuyện sinh kế của từng gia đình.

Gia đình ông Vũ Duy Phú đã kinh doanh tại đây từ năm 2012, khi quốc lộ 28B chưa được đầu tư, nâng cấp như hiện nay. Nhiều năm qua, việc buôn bán là nguồn thu nhập chính. “Ở đây mưu sinh từ năm 2012, lúc chưa có quốc lộ. Tôi mong Nhà nước hỗ trợ vì cuộc sống gia đình chỉ dựa vào việc kinh doanh này”, ông Phú chia sẻ.

Với những hộ như ông Phú, vận động tháo dỡ không chỉ là yêu cầu chấm dứt một công trình vi phạm, mà còn phải tính đến cuộc sống sau đó. Từ thực tế này, xã Phan Sơn tập trung tuyên truyền, vận động từng hộ giữ nguyên hiện trạng, không tiếp tục xây dựng, cơi nới. Qua đó nắm hoàn cảnh từng gia đình để phối hợp với các cơ quan liên quan tìm hướng xử lý.

Ông Mai Hồng Đăng - Chủ tịch UBND xã Phan Sơn cho biết, trước hết phải để người dân hiểu rõ lý do cần tháo dỡ, những nguy cơ đối với an toàn hồ chứa và giao thông. Cùng với đó, địa phương ghi nhận khó khăn về sinh kế của từng hộ để có hướng phối hợp giải quyết. Cách làm ấy cho thấy công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền để người dân chấp hành, mà còn là quá trình lắng nghe, giải thích và kiên trì vận động. Mỗi hộ một hoàn cảnh, việc vận động vì thế cũng phải sát từng trường hợp.

Người dân xã Vĩnh Hảo nêu ý kiến với lãnh đạo xã

Đưa vướng mắc ra đối thoại

Ở xã Vĩnh Hảo, câu chuyện dân vận gắn với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ tuyến kè biển đoạn từ Km80 - Km465 qua thôn Vĩnh Tiến và Vĩnh Tân. Công trình được triển khai nhằm bảo vệ bờ biển, khu dân cư, đất sản xuất và cơ sở hạ tầng trước tác động của thiên tai. Tuy nhiên, để thực hiện dự án cần có mặt bằng, trong khi người dân còn nhiều băn khoăn về đất đai, tài sản, phạm vi ảnh hưởng, kiểm kê và bàn giao.

Trước tình hình trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hảo tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Những vấn đề người dân quan tâm được đưa ra trao đổi trực tiếp với lãnh đạo xã và cơ quan chuyên môn. Có ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi ảnh hưởng của dự án, có hộ quan tâm đến đất đai, tài sản, cũng có trường hợp muốn biết cụ thể phần diện tích phải bàn giao. Từng nội dung được trao đổi, những vấn đề chưa thể giải quyết ngay tiếp tục được rà soát, phối hợp xử lý.

Ông Võ Đức Thuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hảo cho rằng, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nên địa phương phải thực hiện thận trọng, công khai, minh bạch. Những phản ánh của người dân được tiếp tục xem xét từng trường hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Có thể thấy, công trình cần xử lý ở Phan Sơn hay dự án cần mặt bằng ở Vĩnh Hảo, mỗi địa phương có một việc, mỗi người dân có một hoàn cảnh. Điểm chung là chính quyền không chỉ truyền đạt yêu cầu mà còn tìm cách nghe dân nói, nói để dân hiểu và cùng dân tháo gỡ. Dân vận khéo, vì thế, không nhất thiết phải bắt đầu từ những mô hình lớn. Nhiều khi, đó là sự kiên trì với từng hộ dân, một cuộc đối thoại đúng lúc hay việc giải quyết thấu đáo một vướng mắc cụ thể. Chính từ những việc gần dân, sát dân ấy, sự đồng thuận ở cơ sở từng bước được hình thành.