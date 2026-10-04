Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á tại Việt Nam

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á 2026 (World Travel Awards), ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam ghi dấu ấn rực rỡ khi có nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh ở những hạng mục danh giá.

Từ các khu nghỉ dưỡng biển sang trọng, biệt thự biệt lập đẳng cấp đến những khách sạn boutique mang đậm dấu ấn nghệ thuật, sự xuất hiện của các đại diện Việt Nam đã khẳng định chất lượng dịch vụ vượt trội và vị thế hàng đầu của hạ tầng du lịch quốc gia trên bản đồ khu vực.