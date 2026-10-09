Đàm Tùng Vận bị thay thế

Lan Hương Như Cố với sự tham gia của Đàm Tùng Vận sẽ khép lại sau 47 tập, sau đó Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính được lên lịch nối sóng từ ngày 16/10. Màn chuyển giao giữa hai dự án cổ trang nhận được sự chú ý khi tác phẩm của Đàm Tùng Vận vừa tạo được nhiều dấu ấn trong thời gian phát sóng.

Theo lịch phát sóng được chia sẻ, sau khi Lan Hương Như Cố kết thúc, Gả Kim Thoa sẽ tiếp quản khung giờ với câu chuyện cổ trang thiên về tình cảm và đấu đá gia trạch. Việc xuất hiện ngay sau một bộ phim đang nhận được sự quan tâm giúp tác phẩm mới có thêm lợi thế về mức độ chú ý trước thời điểm chính thức lên sóng.

Lan Hương Như Cố của Đàm Tùng Vận khép lại sau 47 tập với thành tích nổi bật trên nền tảng Tencent Video. Ảnh: NSX

Đáng chú ý, Lan Hương Như Cố đã có hành trình phát sóng khá nổi bật. Bộ phim từng vượt mốc 33.000 điểm nhiệt độ thời gian thực trên Tencent Video, trở thành tác phẩm thứ 5 trong lịch sử nền tảng đạt cột mốc này và cũng là bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Tencent Video trong năm nay. Tình hình quảng cáo và thương mại của phim cũng được ghi nhận khả quan cho đến những tập cuối.

Sau 47 tập, Lan Hương Như Cố khép lại với thành tích đáng chú ý nhưng vẫn để lại không ít tranh luận. Cái kết của Hứa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối, trong khi màn thể hiện của Đàm Tùng Vận trong vai nữ chính tiếp tục tạo ra những ý kiến trái chiều.

Dù vậy, việc bộ phim duy trì sức nóng đến chặng cuối cho thấy sức hút của tác phẩm vẫn được giữ vững. Chính vì thế, sự xuất hiện của Gả Kim Thoa ngay sau đó cũng đặt bộ phim mới vào một vị trí tương đối đặc biệt: Điền Hi Vi sẽ phải tiếp nhận sự chú ý từ một tác phẩm vừa tạo được dấu ấn trên nền tảng.

Nếu Đàm Tùng Vận vừa trải qua hành trình 47 tập với Lan Hương Như Cố, Điền Hi Vi sẽ xuất hiện trong một câu chuyện có màu sắc khá khác biệt. Gả Kim Thoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiếu Giai Nhân, xoay quanh một cô gái xuất thân thấp kém nhưng mang tham vọng thay đổi số phận.

Trong phim, Điền Hi Vi đảm nhận hai nhân vật có cùng ngoại hình nhưng khác biệt về hoàn cảnh và tính cách. A Sửu vốn là cô gái làm công việc đổ phân đêm, thường xuyên bị người khác coi thường và bắt nạt. Cơ hội thay đổi cuộc đời xuất hiện khi cô sở hữu gương mặt giống Ngụy Nhiêu, tiểu thư phủ Hầu, từ đó được đưa vào phủ Quốc Công và trở thành tân nương xung hỷ của thế tử Lục Trạc.

Điền Hi Vi đảm nhận vai chính trong Gả Kim Thoa, dự kiến nối sóng Lan Hương Như Cố. Ảnh: NSX

A Sửu vốn không cam chịu số phận. Cô nhìn cuộc hôn nhân này như cơ hội để bước lên một vị trí khác trong xã hội. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tính toán khi người chồng vốn đang cận kề cái chết bất ngờ tỉnh lại.

Từ đây, cuộc sống trong phủ Quốc Công trở nên phức tạp hơn. Ngụy Nhiêu không chấp nhận việc A Sửu chiếm lấy vị trí vốn thuộc về mình và tìm cách loại bỏ cô. Trong khi đó, Lục Trạc cũng cho rằng người vợ trước mặt là một người phụ nữ đầy mưu mô nên luôn đề phòng và tìm cách thăm dò.

Bề ngoài phủ Quốc Công vẫn giữ vẻ yên ổn, nhưng phía sau là hàng loạt bí mật và những cuộc đấu trí liên tiếp. A Sửu từng bước lên kế hoạch, sử dụng sự khôn ngoan để giành được tình cảm của Lục Trạc, đồng thời dần phát hiện những bí mật liên quan đến thân thế của mình.

Từ một cô gái ở tầng đáy xã hội, A Sửu bắt đầu hành trình thay đổi vận mệnh. Đây cũng là điểm khiến Gả Kim Thoa được chú ý khi Điền Hi Vi tiếp tục thử sức với hình tượng nữ chính có tham vọng, khác với kiểu nhân vật ngọt ngào, đơn thuần mà cô từng đảm nhận.

Điền Hi Vi bước vào Gả Kim Thoa sau thành công của Trục Ngọc, qua đó tiếp tục duy trì sự xuất hiện trong dòng phim cổ trang. Lần này, nữ diễn viên có cơ hội thể hiện hai nhân vật với tính cách đối lập, đồng thời phải xử lý nhiều cung bậc cảm xúc trong một câu chuyện vừa có tình cảm vừa có đấu trí.

Với lịch dự kiến lên sóng từ ngày 16/10, Gả Kim Thoa sẽ chính thức tiếp quản vị trí sau Lan Hương Như Cố. Đàm Tùng Vận khép lại hành trình của Hứa Lan Hương sau 47 tập, còn Điền Hi Vi chuẩn bị bước vào một cuộc chiến hoàn toàn khác với vai A Sửu.

Sự chuyển giao này cũng khiến Gả Kim Thoa trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý trong tháng 10. Sau khi Lan Hương Như Cố tạo được sức nóng trên Tencent Video, bộ phim của Điền Hi Vi sẽ phải chứng minh sức hút của mình bằng một câu chuyện mới, tuyến nhân vật mới và một màu sắc hoàn toàn khác.