Soobin, Binz cùng 7 nghệ sĩ rút khỏi Sao Concert, ai chịu trách nhiệm với khán giả?

Ngày 7/10, SS Label xác nhận 9 nghệ sĩ trực thuộc sẽ không tham gia Sao Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous, dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại TP.HCM. Danh sách gồm Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi.

Theo thông báo từ đơn vị quản lý, nguyên nhân xuất phát từ việc “các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện việc tham gia chương trình theo thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm”. SS Label cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở những thỏa thuận hợp tác đã thống nhất, đồng thời bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

Trong khi đó, Cường Seven chia sẻ việc không thể biểu diễn là tình huống bất đắc dĩ, dù các nghệ sĩ đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và tập luyện.

Đến nay, những thông tin được công bố chưa đủ để xác định cụ thể điều khoản nào giữa các bên chưa được đáp ứng. Tuy nhiên, thời điểm thông báo, chỉ vài ngày trước khi sự kiện diễn ra, đã khiến sự việc trở thành vấn đề đáng chú ý, không chỉ với người hâm mộ mà còn với thị trường tổ chức biểu diễn.

SOOBIN rút lui khỏi Sao Concert phút cuối khiến khán giả hụt hẫng.

Thay đổi đội hình sát ngày diễn và hệ lụy với khán giả

Sao Concert được giới thiệu với quy mô khoảng 60 nghệ sĩ, ba sân khấu, thời lượng hơn 14 giờ và dự kiến đón khoảng 25.000 khán giả. Đáng chú ý, nhóm nghệ sĩ SS Label được giới thiệu sẽ có phần trình diễn riêng kéo dài khoảng 60 phút.

Với quy mô này, sự vắng mặt của 9 nghệ sĩ không đơn thuần là việc cắt bỏ một vài tiết mục trong chương trình. Đây là sự thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của một bộ phận khán giả, đặc biệt là những người lựa chọn mua vé vì muốn xem các nghệ sĩ thuộc SS Label biểu diễn.

Đối với người hâm mộ, việc mua vé tham dự concert không chỉ đơn thuần là chi trả cho một vị trí ngồi hoặc đứng trước sân khấu. Quyết định ấy còn gắn với kỳ vọng được gặp thần tượng, thưởng thức những tiết mục đã được giới thiệu và trải nghiệm một chương trình theo nội dung quảng bá.

Bởi vậy, khi đội hình nghệ sĩ thay đổi sát ngày diễn, cảm giác hụt hẫng là điều dễ hiểu. Những khán giả đã lên kế hoạch di chuyển, sắp xếp công việc hoặc chuẩn bị các chi phí liên quan cũng có thể chịu ảnh hưởng, dù chưa thể xác định mức độ cụ thể trong từng trường hợp.

Điều này đặt ra một vấn đề quan trọng: Một chương trình có quy mô lớn cần được đánh giá không chỉ qua số lượng nghệ sĩ hay mức độ hoành tráng của sân khấu, mà còn qua khả năng thực hiện những gì đã công bố và cách xử lý khi kế hoạch không thể diễn ra như dự kiến.

SOOBIN, Binz và nhiều nghệ sĩ thuộc Space Speaker đồng loạt rút khỏi Sao Concert.

Hoàn vé là cần thiết, nhưng chưa đủ để giải quyết mọi kỳ vọng

Sau thông báo từ SS Label, ban tổ chức Sao Concert gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời mở cổng tiếp nhận yêu cầu hoàn vé cho những người có nhu cầu.

Theo chính sách được công bố, đối tượng áp dụng là các đơn hàng mua vé thành công trên Ticketbox từ 15h ngày 9/9/2026 đến 12h ngày 6/10/2026. Ban tổ chức giải thích mốc thời gian bắt đầu được xác định từ thời điểm chính thức xác nhận sự xuất hiện của các nghệ sĩ SS Label tại buổi họp báo, còn mốc kết thúc là sau khi thông báo ngừng biểu diễn được đăng tải trên trang Facebook của SS Label.

Cổng tiếp nhận yêu cầu chỉ mở trong 24 giờ, từ 19h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10. Khán giả phải cung cấp thông tin chính xác để ban tổ chức và Ticketbox đối soát tính hợp lệ của đơn hàng trước khi hoàn tiền. Những yêu cầu gửi ngoài thời gian quy định sẽ không được xử lý.

Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn khán giả cân nhắc kỹ trước khi quyết định, đồng thời khẳng định tôn trọng quyền lợi của khách hàng.

Việc đưa ra phương án hoàn vé là động thái cần thiết để xử lý những ảnh hưởng phát sinh. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách không chỉ nằm ở việc có mở cổng hoàn tiền hay không, mà còn phụ thuộc vào mức độ thuận tiện, tính minh bạch của điều kiện áp dụng và khả năng giải quyết yêu cầu của người mua.

Đặc biệt, thời hạn tiếp nhận chỉ kéo dài 24 giờ có thể tạo áp lực cho những khán giả chưa kịp nắm bắt thông tin hoặc không thể thực hiện thủ tục ngay trong khoảng thời gian này. Với một sự kiện quy mô lớn, chính sách hậu mãi cần được truyền đạt rõ ràng để người mua hiểu mình có thuộc diện được hoàn tiền hay không và cần thực hiện những bước nào.

Mặt khác, hoàn tiền cũng không đồng nghĩa với việc mọi tổn thất hoặc kỳ vọng đều được bù đắp. Đối với những người mua vé chủ yếu để xem nghệ sĩ yêu thích, khoản tiền được hoàn lại có thể giải quyết vấn đề tài chính nhưng không thể thay thế trải nghiệm mà họ đã chờ đợi.

Nữ ca sĩ 52Hz trong buổi tổng duyệt cho chương trình Sao Concert.

Thị trường concert cần những tiêu chuẩn rõ ràng hơn

Sự phát triển của các concert quy mô hàng chục nghìn khán giả đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô càng lớn, công tác tổ chức càng phụ thuộc vào sự phối hợp của nhiều bên, từ đơn vị tổ chức, nhà quản lý nghệ sĩ đến đối tác bán vé và các bộ phận vận hành.

Trong cấu trúc đó, những bất đồng hoặc thay đổi ở một mắt xích có thể tạo ra hệ quả đối với toàn bộ chương trình. Vì vậy, năng lực tổ chức không chỉ được thể hiện bằng sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng hay số lượng nghệ sĩ quy tụ, mà còn nằm ở khả năng quản trị rủi ro và xử lý tình huống phát sinh.

Tất nhiên, hoạt động biểu diễn luôn có khả năng xuất hiện những thay đổi ngoài dự kiến. Không phải mọi trường hợp nghệ sĩ rút lui đều đồng nghĩa với việc ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, cũng như chưa thể chỉ dựa vào thông tin hiện có để kết luận bên nào vi phạm thỏa thuận trong vụ việc này.

Dẫu vậy, từ góc nhìn của khán giả, điều quan trọng là họ cần được thông tin kịp thời, minh bạch và có phương án xử lý quyền lợi phù hợp khi sản phẩm thực tế khác với những gì đã được giới thiệu.

Về lâu dài, các chương trình quy mô lớn cần chú trọng hơn đến thỏa thuận với nghệ sĩ, phương án dự phòng khi đội hình thay đổi, thời điểm công bố thông tin và điều kiện hoàn tiền được thông báo ngay từ đầu. Những nguyên tắc này không chỉ giúp hạn chế tranh chấp mà còn tạo cơ sở để khán giả đưa ra quyết định mua vé với đầy đủ thông tin.

Vụ việc tại Sao Concert vì thế không nên chỉ dừng lại ở câu chuyện 9 nghệ sĩ vắng mặt hay những tranh luận xoay quanh chính sách hoàn vé. Đây còn là phép thử đối với cách các bên tham gia thị trường biểu diễn ứng xử khi cam kết ban đầu không thể được thực hiện trọn vẹn.

Khi khán giả ngày càng sẵn sàng chi tiền cho những sự kiện lớn, niềm tin của họ cũng trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của thị trường. Và niềm tin ấy không chỉ được xây dựng bằng những màn trình diễn ấn tượng, mà còn bằng cách các đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm, cung cấp thông tin và bảo vệ quyền lợi người mua khi sự cố xảy ra.