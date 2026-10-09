Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Chia sẻ về lý do lựa chọn thành viên Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết việc lựa chọn thành viên Ban giám khảo phải dựa vào quy chế và các tiêu chí mà cuộc thi đặt ra. Mỗi cái tên được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Mỗi thành viên Ban giám khảo phải hội tụ tố chất để đánh giá những nội dung đó.

Ông Hoàng Thọ Ninh - đại diện Hoàng Thành Media, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - theo dõi buổi tập cùng các giám khảo. Theo thông tin tại họp báo, đơn vị tổ chức điều chỉnh kế hoạch sau hai vòng sơ khảo, bảo đảm điều kiện chuẩn bị đồng đều cho các cô gái, đồng thời tăng cường thiết bị ghi hình và nhân sự cho đêm thi ngoài trời.

Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân là một trong những thành viên của Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Bà đã có mặt trong buổi tập của 53 thí sinh tại Hải Phòng. Cùng các thành viên ban giám khảo, đạo diễn Mưa Đỏ theo dõi phần thể hiện của thí sinh, chuẩn bị cho đêm thi ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

MC Trần Ngọc có mặt trong buổi tập với vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Việc đánh giá tại Hoa hậu Việt Nam 2026 dựa trên phần thể hiện trong đêm chung khảo và cả quá trình tham gia cuộc thi. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, hành trình học tập, trải nghiệm văn hóa và thực hiện dự án nhân ái giúp ban tổ chức có thêm cơ sở ghi nhận tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp và cách ứng xử của các cô gái.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - tham gia đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tế của thí sinh được xem xét cùng với phần thể hiện trên sân khấu.

Đạo diễn, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn, cùng với NTK Lê Thanh Hoà là thành viên Ban Giám khảo đến từ TP.HCM.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh có mặt tại Hải Phòng, cùng các giám khảo theo dõi thí sinh, cô là thành viên của Ban Giám khảo cuộc thi năm nay.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban cố vấn - tiếp tục theo dõi, góp ý cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị cho đêm Chung khảo.