Ồn ào quanh thông báo Việt Nam đăng cai Miss Universe 2027

Rạng sáng 9/10, fanpage chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe thông báo Việt Nam đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 76, diễn ra năm 2027. Theo thông báo, việc này được lựa chọn bởi Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (hay còn gọi là MU East do Nawat Itsaragrisil điều hành).

Thông cáo nêu rõ, năm 2027, MU East chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển, sản xuất và thực hiện cuộc thi, bao gồm việc lựa chọn quốc gia chủ nhà. Việc này phù hợp với các thủ tục trong Thỏa thuận Bán cầu được ký giữa MU East và tổ chức Miss Universe (MUO).

Ông Nawat và Hoa hậu Fátima Bosch tại đêm chung kết Miss Universe lần thứ 74. Ảnh: Fanpage Miss Universe Thailand.

“Những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, di sản văn hóa phong phú và lòng hiếu khách ấm áp của Việt Nam sẽ tạo nên bối cảnh đầy cảm hứng cho lễ hội toàn cầu này. Cuộc thi sẽ quy tụ thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tôn vinh sự tự tin, khả năng lãnh đạo, cá tính của phụ nữ, đồng thời giới thiệu truyền thống, sự sáng tạo và tinh thần đương đại của Việt Nam. Thành phố đăng cai, địa điểm tổ chức, lịch thi và các thông tin chi tiết khác sẽ được công bố trong thời gian tới thông qua các kênh chính thức của tổ chức”, nội dung thông cáo nêu.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, thông qua trang Instagram và trang web chính thức, MUO lại phủ nhận thông tin trên. “Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ xin làm rõ rằng Việt Nam chưa được chỉ định là nước chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 76 năm 2027. Theo truyền thống của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nước chủ nhà chính thức sẽ được công bố vào cuối đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 tại San Juan, Puerto Rico”, tổ chức này thông báo.

Ngoài ra, tổ chức này cũng tuyên bố “MU East, hoặc bất kỳ tên gọi tương tự nào, không tồn tại với tư cách là một tổ chức, bộ phận, chi nhánh hoặc đại diện được ủy quyền của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Không cá nhân nào hành động dưới bất kỳ chức danh như vậy có thẩm quyền phát ngôn, tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận, đưa ra cam kết hoặc nhận thanh toán thay mặt tổ chức”.

Tổ chức cho biết thêm đang quản lý trang web có tên miền Missuniverseorg.com, trang Instagram, TikTok và YouTube. Trong khi đó, tên miền Missuniverse.com và các tài khoản mạng xã hội khác có liên quan đến MU đang bị kiểm soát trái phép bởi các cá nhân không thuộc ban quản lý hợp pháp. Bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên các kênh này đều không đại diện cho lập trường chính thức của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Thời gian qua, MU liên tục xảy ra ồn ào. Đầu tháng 9, tờ Thairath đưa tin MUO thông báo thí sinh 6 quốc gia - Indonesia, Singapore, Lào, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan - không đủ điều kiện tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Cụ thể, JKN Universe LLC khẳng định MU East do Nawat Itsaragrisil điều hành không được phép cấp phép hoặc quyền vận hành thương hiệu Miss Universe. Trong đó, JKN Universe LLC thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn JKN Global, đóng vai trò là đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của MUO.

Theo tờ Prachachat của Thái Lan, ông Nawat Isarakraisil sau đó đưa ra phản hồi. Ông khẳng định thí sinh từ 6 quốc gia nói trên chắc chắn có quyền tham gia cuộc thi.

Ông Nawat cho biết thêm JKN Universe LLC được sở hữu theo cơ cấu 50:50 giữa MU East và MU West. Tức, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ hoạt động như một liên doanh giữa hai đối tác sở hữu cổ phần ngang nhau (50%) là MU East và MU West.