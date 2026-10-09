Dàn line-up hứa hẹn mang đến 'bữa tiệc âm nhạc' hoành tráng tại Chung khảo toàn quốc 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Chương trình sẽ được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

Chương trình được đầu tư quy mô từ âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng sân khấu. Đây sẽ là điểm giao thoa giữa nhan sắc rạng rỡ và âm nhạc ấn tượng. Bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn đêm Chung khảo toàn quốc vừa được Ban tổ chức công bố, hứa hẹn sẽ mang sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc.

Là một trong những nghệ sĩ quen mặt với khán giả Việt, Will từng ghi dấu ấn trong nhóm nhạc 365daband trước khi theo đuổi hành trình solo. Gần đây, nam ca sĩ tiếp tục nhận được nhiều sự yêu mến khi góp mặt ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Với màu sắc âm nhạc trẻ trung, anh cũng có nhiều "bản hit" được khán giả yêu thích như Nơi ta chờ em, Tận cùng nỗi nhớ… Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ mang đến một bầu không khí bùng cháy, sôi động cho đêm Chung khảo toàn quốc.

Nữ ca sĩ Lưu Hiền Trinh xuất hiện trong đêm Chung khảo toàn quốc mang một ý nghĩa đặc biệt, khi cô được cất tiếng hát ngay trên chính mảnh đất quê hương Hải Phòng. Đây cũng là thành phố đăng cai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng qua ngôi vị Quán quân Tiếng hát Truyền hình TP. HCM 2012, cựu trưởng nhóm S-Girl sở hữu chất giọng soprano nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, khiến bất kỳ ai khi nghe nữ ca sĩ cất giọng cũng phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Trở về Hải Phòng lần này với tư cách ca sĩ khách mời, Lưu Hiền Trinh hứa hẹn sẽ mang trọn vẹn tình yêu quê hương cùng nguồn năng lượng bùng nổ nhất để cháy hết mình cùng 53 thí sinh.

Hoàng Rob là nghệ sĩ hòa tấu đầu tiên tại Việt Nam giành giải thưởng Cống hiến uy tín ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Anh sở hữu hàng loạt album âm nhạc thành công rực rỡ, có thể kể đến như Hừng Đông, Trò chuyện, Mùa Hè vĩnh cửu…

Năm nay, Hoàng Rob tiếp tục "gây bão" và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Bằng tư duy âm nhạc hiện đại, biến hóa đa dạng từ chơi nhạc cụ, ca hát đến vũ đạo và đưa dàn nhạc lên sân khấu, anh đã mang tới những tiết mục hết sức đầu tư.

Với kinh nghiệm dày dặn trên các sân khấu nhan sắc lớn cùng khả năng ứng biến nhạy bén, hai MC Thiên Vũ và Thùy Linh sẽ đảm nhận phần dẫn dắt đêm thi Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, sẽ diễn ra vào ngày 10/10.