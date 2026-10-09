Hội ngộ Hoài Lâm tại đám cưới sau 10 năm, Đàm Vĩnh Hưng xót xa nói về tin đồn thầy trò

Mới đây, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi tái ngộ người học trò cũ. Nam ca sĩ bộc bạch: “Lần gặp lại như quen lần thứ 2. Thật... xót xa! Sau 10 năm... Như chưa từng có cuộc chia ly!”.

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến những câu chuyện từng được bàn luận trên mạng xã hội, nhưng cho rằng chỉ hai thầy trò mới hiểu rõ tình cảm thực sự dành cho nhau. "Rất nhiều những đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng... Nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự yêu thương và lòng trân trọng luôn ngự trị trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!", nam ca sĩ viết.

Đàm Vĩnh Hưng về Vĩnh Long chúc mừng đám cưới của Hoài Lâm.

Mối duyên thầy trò này bắt đầu từ khi Hoài Lâm mới 14 tuổi, lúc anh được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi và gửi gắm sang công ty của Đàm Vĩnh Hưng để luyện thanh. Kể từ thời điểm đó, Mr. Đàm chính là người trực tiếp dắt díu, chỉ dạy cho nam ca sĩ trẻ bước vào con đường nghệ thuật. Mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài khoảng 17 năm, trải qua nhiều biến động trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Cuộc hội ngộ càng trở nên ý nghĩa khi chỉ vài ngày trước, Đàm Vĩnh Hưng đã từ TP.HCM về Vĩnh Long dự đám cưới Hoài Lâm. Tại tiệc cưới, anh biểu diễn 6 ca khúc để chúc phúc học trò. Hoài Lâm vui mừng khi gặp lại người anh, người thầy thân thiết.

Mối duyên thầy trò này bắt đầu từ khi Hoài Lâm mới 14 tuổi, lúc anh được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi.

Sau đám cưới với Ngọc Trinh, giọng ca "Hoa nở không màu" đã bất ngờ chia sẻ tâm thư xin lỗi gửi đến Đàm Vĩnh Hưng - người mà anh kính trọng gọi là sư phụ, cùng tất cả những khán giả luôn dõi theo, giúp đỡ mình. Nam ca sĩ thừa nhận có những hành động, suy nghĩ tiêu cực trên mạng xã hội, đồng thời tuyên bố từ giờ sẽ chăm chỉ đi hát để kiếm tiền lo cho gia đình và con cái.

“Xin lỗi sư phụ và những người đã thương yêu con vì thời gian qua con đã nghỉ ngơi không đúng cách, có những hành động và suy nghĩ tiêu cực trên Facebook, khiến sư phụ cùng những người yêu thương con buồn lòng và thất vọng”, nam ca sĩ viết. Cuối bài viết, anh gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hứa Minh Đạt, gia đình, bạn bè và khán giả. Nam ca sĩ mong được bỏ qua những thiếu sót, đồng thời khẳng định sẽ sống tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn.

Nhiều năm qua, Mr. Đàm chưa từng giấu giếm tình cảm quý mến và nỗi tiếc nuối dành cho Hoài Lâm. Vào năm 2021, anh từng gọi anh là “đứa con yêu dấu”, luôn mong học trò được bình an và khẳng định nếu còn duyên với ánh đèn sân khấu thì dù ở đâu Hoài Lâm cũng sẽ tỏa sáng. Đến năm 2022, anh tiếp tục khen ngợi học trò là người “thanh sắc vẹn toàn”, sở hữu tài năng thiên phú và khẳng định bản thân vẫn luôn nhớ thương, mong chờ ngày anh trở lại.

Mr. Đàm chưa từng giấu giếm tình cảm quý mến và nỗi tiếc nuối dành cho Hoài Lâm.

Về phía Hoài Lâm, anh cũng dành cho người thầy năm xưa sự trân trọng đặc biệt. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "10 năm chờ một cuộc hẹn với sư phụ, có những niềm riêng... sẽ được nói hết trong đêm nhạc 18/10 tại phòng trà Không Tên. Một show diễn thật ý nghĩa với Hoài Lâm".

Sau khoảng thời gian dài xa cách, lần tái ngộ này của hai nghệ sĩ không dừng lại ở một đêm diễn chung đơn thuần. Đây còn là khoảng không gian để hai thầy trò cùng hoài niệm về hành trình đã qua với vô vàn thăng trầm, nơi mà tình nghĩa dù chịu thử thách của thời gian nhưng chưa bao giờ phai nhạt.

Hai nghệ sĩ sẽ cùng tham gia trong đêm nhạc vào ngày 18/10.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995, được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi. Anh nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014, ghi dấu ấn qua các ca khúc Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi. Dù sở hữu giọng hát được yêu thích, sự nghiệp Hoài Lâm trải qua nhiều biến động. Anh nhiều lần tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Vào thời điểm cuối năm 2024, nam ca sĩ thu hút nhiều sự chú ý khi quyết định rời khỏi công ty quản lý và thông báo dùng tên thật Tuấn Lộc hoặc Tulo khi đi hát. Đồng thời, anh cũng từng phải nhập viện điều trị về sức khỏe tinh thần, dẫn đến việc hủy một số buổi biểu diễn. Song song đó, các khía cạnh về ngoại hình, phong độ lẫn cuộc sống đời tư của anh cũng liên tục trở thành đề tài được công chúng xôn xao bàn tán.

Hoài Lâm ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các ca khúc Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi.