Sau 'Rap Việt', giọng ca gen Z Shayda hợp tác cùng 'hit maker' được đề cử 'Grammy', đổi phong cách quyến rũ

Khán giả từng quen thuộc với Shayda (tên thật là Vũ Đàm Thùy Dung) tại Giọng hát Việt Nhí mùa 4, qua tiết mục Dạ cổ hoài lang. Sau đó, Shayda tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc hát bằng “cây lược vàng” viral trên TikTok, góp phần đưa cô đến cột mốc hơn 40 triệu lượt thích trên nền tảng này.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự chỉ đến khi cô tái xuất tại Rap Việt mùa 4 dưới cái tên Shayda cùng một diện mạo hoàn toàn mới, khiến cả bốn huấn luyện viên đều nỗ lực tranh giành. Ở tuổi 21, cô cũng có cơ hội làm việc cùng những cộng sự từng được đề cử Grammy. Nền tảng dân ca và thanh nhạc từng là bệ phóng vững chắc giúp Shayda xử lý bài hát tinh tế nhưng R&B và hip hop đương đại mới chính là thứ âm thanh thu hút nữ nghệ sĩ mạnh mẽ nhất khi trưởng thành.

Sự chuyển mình này phản ánh khao khát được hoạt động âm nhạc sát với con người thật của cô, không giới hạn bản thân trong những khuôn khổ cũ. Những trải nghiệm từ truyền hình mang lại cơ hội tiếp cận công chúng từ sớm, song cũng tạo ra áp lực buộc Shayda phải nỗ lực vượt qua cái bóng của chính mình trong quá khứ, để khán giả nhìn nhận cô bằng một lăng kính hiện đại hơn. Album IN PRIVATE là bước tiếp theo trong hành trình đó, tiếp tục cho thấy màu sắc âm nhạc mà Shayda đang theo đuổi.

Với album IN PRIVATE, Shayda chính thức bước vào không gian sáng tạo cốt lõi của mình, mở ra thế giới âm nhạc chân thực của một nghệ sĩ độc lập. Thông qua các ca khúc, Shayda khai thác chuyện tình cảm dưới nhiều góc độ phức tạp của một người phụ nữ. Đó là sự tổn thương và bất an sâu sắc trong Stressed out, nét thân mật dịu dàng của Tulips, sức hút thể xác mãnh liệt ở Addicted, sự chủ động táo bạo trong 505, cho đến những trạng thái chông chênh tại Losing race.

Khán giả sẽ thấy những màn hợp tác giữa giọng ca trẻ này với các "hit maker" quốc tế đình đám. Nghệ sĩ Philippines - Juan Caoile là chủ nhân "bản hit" Marikit sa dilim - hòa giọng trong ca khúc Tulips.

Bộ đôi Bert Symoun và Dreycruz đứng sau hiện tượng Wag Ipagsabi "làm nóng" bản Addicted. Đặc biệt, Lah Pat nổi tiếng qua "bản hit" Rodeo kết hợp cùng Flo Milli góp giọng trong 505 và bay sang Việt Nam để trực tiếp xuất hiện trong MV cùng Shayda.

Sự góp mặt của Yung Milly, ARCHIVED càng khẳng định IN PRIVATE là một album trải dài giữa R&B và hip hop. Shayda xem những màn kết hợp này là sự giao thoa âm nhạc sòng phẳng, nơi các nghệ sĩ thực sự bổ sung giá trị cho nhau, xuất hiện với tư cách đồng đẳng chứ không phải mượn danh tiếng của ai đó để gây chú ý.