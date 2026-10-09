'Gia tộc' Running Man đến chúc mừng Anh Tú Atus ra mắt phim 'Án mạng xém hoàn hảo'

Sự kiện quy tụ đạo diễn Đức Nguyễn cùng dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh... cùng nhiều khách mời

Buổi công chiếu còn có sự xuất hiện của những gương mặt đình đám xứ chùa vàng: Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat, càng khiến không khí sự kiện thêm nóng hơn bao giờ hết

Khán giả Việt chào đón sự xuất hiện của các ngôi sao xứ sở Chùa Vàng

Đặc biệt, Engfa, Luke và Mimi Ruethaiphat - những diễn viên có mặt trong sự kiện công chiếu cũng chính là 3 diễn viên chính của phiên bản remake Thái Lan

Diễn viên Trịnh Tú Trung cùng hai con gái trên thảm đỏ ra mắt "Án mạng xém hoàn hảo"

Diễn viên Vân Trang đến ủng hộ ekip phim

Engfa Waraha bày tỏ niềm phấn khởi khi được gặp gỡ dàn diễn viên “Án mạng xém hoàn hảo” cũng như người hâm mộ tại Việt Nam

Đạo diễn - diễn viên Trần Bảo Sơn lịch lãm trên thảm đỏ. Nam diễn viên cũng vừa công bố trở lại đường đua điện ảnh với bộ phim "Trên con đường mới" được công chiếu vào 1.1.2027

"Chị đẹp" Vũ Ngọc Anh cùng hội ngộ "chị đẹp" Mie trong phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo"

Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát cùng "gia tộc" Running Man đến ủng hộ Anh Tú Atus

Diễn viên Huy Khánh hài hước trên thảm đỏ, anh cũng là một trong những diễn viên tham gia "Án mạng xém hoàn hảo"

Anh Tú Atus bày tỏ sự xúc động khi khách mời đến rất đông dù thời tiết không thuận lợi

Dàn "anh trai" không thể vắng mặt để chia vui cùng Anh Tú Atus

Lương Gia Huy diện vest đỏ nổi bật trên thảm đỏ

Song Luân trẻ trung thoải mái nhí nhảnh trước ống kính

Hai "chị đẹp" Huyền Baby và Hạnh Sino đến ủng hộ các "chị đẹp" cùng tham gia phim là Vũ Ngọc Anh và Mie

Thiều Bảo Trâm sang trọng tại sự kiện. Nữ ca sĩ cũng mới trở lại Vpop với MV "Tạnh mưa"

“Án mạng xém hoàn hảo” chính thức khởi chiếu từ ngày 9.10.2026, sẵn sàng đưa khán giả vào một cuộc điều tra vừa hồi hộp, vừa hài hước và không ngừng “bẻ lái”