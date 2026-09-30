Đảm bảo tối đa quyền trẻ em

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với tỉnh Lạng Sơn về thực hiện quyền trẻ em. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Lạng Sơn trong công tác chăm sóc và bảo vệ cho trẻ em thời gian qua; mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo bám sát vào các hướng dẫn của Trung ương về quyền trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, lực lượng tham gia và người dân cùng các gia đình cùng bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường nhân rộng các mô hình truyền thông hay, chủ động nguồn kinh phí, xây dựng các nguồn lực xã hội hóa để chăm sóc trẻ em; quan tâm đến cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em, từng bước nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa tại cơ sở để tạo môi trường cho trẻ em hoạt động, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh. Địa phương cập nhật cơ sở dữ liệu, cung cấp các dịch vụ bảo vệ quyền trẻ em và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em để trẻ đều được bảo vệ và chăm sóc toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn thông tin, những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách quan tâm, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về quyền lợi của trẻ để người dân biết cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em; xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em như các chương trình về trẻ em vùng biên giới, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, học bán trú, sữa học đường, hỗ trợ trẻ em các hộ nghèo và cận nghèo. Các địa phương trong tỉnh đã sắp xếp và huy động từ nhiều nguồn vốn để xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục để trẻ em ngày càng được quan tâm chăm sóc tốt hơn...

Báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện toàn tỉnh có 191.314 trẻ em, chiếm 21,71% dân số toàn tỉnh; trong đó 13.503 em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, 383 em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội, 205 em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội, 4.529 em có cả cha và mẹ đi làm ăn xa, 144 em mồ côi cha hoặc mẹ. Những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, công tác chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em được các địa phương quan tâm chú trọng.

Kiểm tra sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Năm 2025, Lạng Sơn có 90% xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện duy trì là 98%. Tỷ suất trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống là dưới 9,5 em. Trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng năm 2025 là 14,4%, ước năm 2026 dưới 14,4%. Toàn tỉnh không có tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh.

Toàn tỉnh duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; không có lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi; 99% trẻ dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,9%; trẻ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,9%. Tại các địa phương trong tỉnh, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em được lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường cho trẻ sinh hoạt, vui chơi và phát triển toàn diện.