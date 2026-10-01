Bác sĩ Trạm Y tế xã Thanh Nưa khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại nhà văn hóa.

Gần 90 tuổi, bà Đặng Thị Bằng ở thôn Thanh Trường, xã Thanh Nưa mắc nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp cao, khiến sức khỏe suy giảm. Hằng tháng, khi sức khỏe ổn định, con cháu đưa bà đến trạm y tế kiểm tra và nhận thuốc điều trị. Những lúc yếu, bà được cán bộ y tế đến tận nhà thăm khám, hướng dẫn gia đình chăm sóc. Bà Đặng Thị Bằng chia sẻ: “Tuổi tôi cao rồi, lại nhiều bệnh nền, sức khỏe cũng yếu. Nhưng được cán bộ y tế quan tâm, thường xuyên thăm khám, cấp thuốc huyết áp miễn phí nên tôi thấy mình được chăm sóc rất tốt”.

Xã Thanh Nưa hiện có 4.150 người cao tuổi. Trạm Y tế xã đang quản lý, theo dõi sức khỏe cho 1.825 người cao tuổi mắc các bệnh không lây nhiễm, thông qua lập hồ sơ, khám định kỳ, theo dõi các chỉ số và hướng dẫn sử dụng thuốc. Từ đầu năm đến nay, trạm đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gần 2.000 người cao tuổi trên địa bàn.

Bác sĩ Phạm Bá Đạt, Trạm Y tế xã Thanh Nưa cho biết: “Chúng tôi thường xuyên theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi. Với những trường hợp yếu, đi lại khó khăn, cán bộ y tế sẽ đến tận nhà thăm khám và hướng dẫn gia đình chăm sóc”.

Không chỉ tại cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được duy trì ngay tại cộng đồng thông qua các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Toàn tỉnh hiện có 50 câu lạc bộ đang hoạt động. Tại Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Nam Thanh, phường Mường Thanh, hội viên được kiểm tra huyết áp, tư vấn về chế độ ăn uống, vận động và hướng dẫn đi khám khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Những hoạt động trên giúp việc theo dõi sức khỏe được duy trì thường xuyên ngay tại cộng đồng, nhất là với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính. Qua sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp và chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường; góp phần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm và hạn chế bệnh tiến triển nặng.

Toàn tỉnh hiện có trên 46 nghìn người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 98%; trên 27 nghìn người được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Hơn 5.000 người cao tuổi được phổ biến kiến thức về chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe. Việc lập hồ sơ và khám định kỳ giúp cơ sở y tế có thêm thông tin để theo dõi diễn biến sức khỏe, nhất là ở những người có bệnh nền, từ đó tư vấn chế độ sinh hoạt và hướng dẫn điều trị phù hợp. Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” được duy trì với sự phối hợp giữa ngành Y tế và Hội Người cao tuổi tỉnh. Mỗi năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng để tổ chức tư vấn, tập huấn, khám sàng lọc các bệnh về mắt cho người cao tuổi; trung bình trên 500 người được tặng kính mắt. Hệ thống y tế được quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi. Toàn tỉnh hiện có 217 giường bệnh dành cho người cao tuổi. Việc kết hợp quản lý sức khỏe tại cộng đồng với điều trị tại cơ sở y tế giúp người cao tuổi được chăm sóc phù hợp hơn khi sức khỏe thay đổi.

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: “Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình chăm sóc sức khỏe được triển khai thường xuyên, cùng với hoạt động khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn công tác chăm sóc sức khỏe tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm sóc tại cộng đồng, để người cao tuổi được theo dõi sức khỏe thường xuyên và tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp ngay tại nơi sinh sống”.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ dừng ở khám, chữa bệnh mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Những cách làm từ cơ sở y tế đến cộng đồng góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe lâu dài của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.