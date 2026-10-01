Trước thời điểm thông xe, các đơn vị thi công, kỹ thuật tập trung kiểm tra mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục trên cầu Phước Khánh, nhằm bảo đảm điều kiện vận hành khi phương tiện bắt đầu lưu thông xuyên suốt toàn tuyến.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cao tốc Bến Lức – Long Thành được tổ chức khai thác toàn tuyến từ ngày 1/10. Dự án có tổng mức đầu tư 29.587 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vốn đối ứng ngân sách Nhà nước và nguồn vốn do VEC thu xếp.

Tuyến cao tốc dài gần 58km, đi qua Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai, có điểm đầu kết nối với cao tốc TPHCM – Trung Lương và điểm cuối nối quốc lộ 51.

Khi được khai thác toàn tuyến, phương tiện từ khu vực miền Tây có thêm lựa chọn để đi Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Đông mà không phải di chuyển qua nhiều trục đường nội đô TPHCM.

Theo lộ trình, từ nút giao Mỹ Yên, xe từ các tỉnh thành miền Tây có thể đi theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương rồi chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, chạy xuyên qua phía nam TP.HCM, qua vùng ngập mặn, vượt sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu qua TP Đồng Nai, rồi kết nối với quốc lộ 51.

Tại các nút giao, cao tốc kết nối với quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo và khu vực Phước An. Đây là những tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tới các khu công nghiệp, cảng biển ở phía Nam TPHCM và Đồng Nai.

Dự án được khởi công từ năm 2014 nhưng từng phải tạm dừng thi công do vướng mắc về thủ tục và nguồn vốn. Sau khi các khó khăn được tháo gỡ, công trường được triển khai trở lại từ cuối năm 2023.

Trong thời gian chờ hoàn thiện các hạng mục còn lại, VEC đã đưa vào khai thác gần 30km ở hai đầu tuyến. Trong đó, đoạn từ cao tốc TPHCM – Trung Lương đến đường Nguyễn Văn Tạo và đoạn từ Phước An đến quốc lộ 51 đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, phương tiện chưa thể lưu thông liên tục từ Bến Lức đến Long Thành.

Việc cầu Phước Khánh hoàn thành đã nối hai phần tuyến đường này. Theo thông tin từ chủ đầu tư, cầu Phước Khánh vượt sông Lòng Tàu, kết nối TPHCM với Đồng Nai và đã được thử tải thành công ngày 25/9.

Rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển

Đại diện chủ đầu tư cho biết, khi toàn tuyến được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ nút giao Mỹ Yên đến khu vực Long Thành dự kiến còn khoảng 40-45 phút, thay vì khoảng 2 giờ như trước đây.

Cùng với việc thông xe, VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ trên toàn tuyến. Trước đó, các đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác được tổ chức thu phí từ ngày 10/8/2025 bằng hình thức điện tử không dừng tại tất cả các làn.

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ tối đa trên các đoạn tuyến thông thường là 90km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h.

Riêng khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa được quy định 80km/h. Các phương tiện không được dừng, đỗ trên cầu để chụp ảnh, ngắm cảnh. Khi xảy ra thời tiết bất lợi, tài xế phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và đơn vị quản lý tuyến.

Tuy nhiên, việc cao tốc Bến Lức – Long Thành thông toàn tuyến không đồng nghĩa tất cả các hướng kết nối liên vùng đã được khai thác đồng thời.

Theo phương án tổ chức giao thông, nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chưa được đưa vào vận hành cùng thời điểm. Vì vậy, phương tiện từ Tây Ninh đi Đồng Nai vẫn phải rời cao tốc tại khu vực quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình.

Sau 12 năm kể từ khi khởi công, việc thông xe toàn tuyến Bến Lức – Long Thành đánh dấu việc hoàn thiện một trục giao thông quan trọng ở phía Nam, tạo thêm lựa chọn kết nối giữa miền Tây, TPHCM và Đồng Nai, đồng thời tăng khả năng kết nối với hệ thống đường cao tốc, quốc lộ và cảng biển trong khu vực.