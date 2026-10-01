Bộ Y tế tháo gỡ nhiều vướng mắc trong công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân

Theo đó, qua tổng hợp báo cáo sơ kết từ các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế ghi nhận 3 nhóm khó khăn chính mà các địa phương đang gặp phải.

Về chuyên môn, khó khăn trong hướng dẫn đồng bộ về nội dung khám, danh mục kỹ thuật, quy trình khám sàng lọc và cách thức kế thừa kết quả cận lâm sàng.

Về thống kê, báo cáo, các địa phương khó xác định tỉ lệ bao phủ, trùng lặp số liệu giữa các hình thức khám; chưa thống nhất biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo hằng tháng.

Về tổ chức thực hiện và nhân lực, năng lực trạm Y tế tuyến xã còn hạn chế; thiếu bác sĩ (đặc biệt là các chuyên khoa); gặp khó khăn trong việc tổ chức khám cho người cao tuổi, bệnh nặng hoặc người dân sinh sống ở địa bàn rộng, vùng sâu vùng xa.

Khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho người dân Hà Nội

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng chương trình, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết cho từng nội dung. Cụ thể:

Nội dung KSK định kỳ tiếp tục thực hiện theo các văn bản đã ban hành như Thông tư 25/2026/TT-BYT, công văn 5008/BYT-KCB. Riêng với khám sàng lọc miễn phí, Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn chi tiết.

Với người từ đủ 6 tuổi trở lên, việc thực hiện xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, không bắt buộc làm cận lâm sàng áp đặt cho mọi trường hợp.

Bác sĩ có thể xem và kế thừa kết quả cận lâm sàng cũ (nếu còn giá trị chẩn đoán) được lưu trữ trên Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT, VNeID hoặc sổ sức khỏe điện tử để tránh chỉ định trùng lặp, gây lãng phí.

Đối với thống kê báo cáo và lồng ghép dữ liệu, việc khám sức khỏe cho học sinh, người lao động, khám bệnh nghề nghiệp... đều được tính vào số lượt người được KSK định kỳ. Với trường hợp khám chữa bệnh BHYT, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn riêng để tổng hợp vào kết quả chung.

Thời hạn gửi báo cáo tiến độ hằng tháng của các đơn vị về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) là trước ngày 10 hằng tháng.

Bộ Y tế đã liên thông API và tập huấn toàn quốc về việc kết nối dữ liệu, tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Liên quan đến điểm nghẽn nhân lực và điều kiện tại Trạm Y tế, mẫu KSK định kỳ mới không quy định cứng danh mục kỹ thuật cận lâm sàng. Do đó thiết bị y tế không còn là điều kiện bắt buộc để trạm Y tế cấp xã công bố đủ điều kiện KSK định kỳ.

Trường hợp trạm Y tế thiếu bác sĩ chuyên khoa (Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt...), Sở Y tế có thể tăng cường bác sĩ tuyến trên về làm việc theo lịch cố định trong tuần để trạm Y tế đủ điều kiện công bố tổ chức khám.

Nếu không thể tăng cường bác sĩ, địa phương chủ động chọn trạm Y tế làm địa điểm khám lưu động hoặc phối hợp với các cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn.

Các đơn vị linh hoạt hình thức khám cho đối tượng đặc thù: Đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, bệnh nhân nằm một chỗ, cho phép tổ chức đoàn khám lưu động hoặc khám trực tiếp tại nhà.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, địa phương được chủ động tổ chức khám lưu động tại điểm trạm, thôn, bản... nhưng phải bảo đảm đúng các điều kiện chuyên môn quy định.