Honda bị kiện vì đai an toàn không cứu được người ngồi sau

Tập đoàn Honda vừa bị gia đình của nạn nhân Jacob L. Swann (18 tuổi) đệ đơn kiện lên Tòa thượng thẩm quận Burlington, bang New Jersey (Mỹ) sau một vụ tai nạn giao thông khiến thiếu niên này tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Honda Civic đời 2017 do tài xế Lukas J. Corcoran điều khiển mất lái, băng qua dải phân cách và đâm trực diện vào một phương tiện đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến tài xế cùng hành khách ngồi phía trước bị thương nặng, trong khi Jacob L. Swann, người ngồi ở hàng ghế sau và có thắt dây an toàn 3 điểm, đã tử vong tại chỗ.

Đơn kiện cáo buộc hệ thống dây an toàn hàng ghế sau của chiếc Honda Civic sở hữu thiết kế khiếm khuyết, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi xảy ra va chạm.

Cụ thể, hệ thống cuộn dây thắt lưng bị nhả ra quá mức trong lúc đâm đụng, kết hợp cùng việc hàng ghế sau thiếu cấu trúc đệm chống trượt (anti-submarining ramp) cần thiết, dẫn đến việc lực giảm tốc tác động cục bộ nguy hiểm lên các vùng cơ thể tổn thương của nạn nhân.

Honda bị kiện vì nghi ngờ có lỗi từ hệ thống đai an toàn 3 điểm. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Đại diện pháp lý của gia đình nạn nhân cho rằng Honda đã biết hoặc buộc phải biết về những rủi ro thiết kế này nhưng không có biện pháp khắc phục. Phía nguyên đơn yêu cầu mở phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn, đòi bồi thường thiệt hại vật chất, bồi thường trừng phạt cùng các chi phí pháp lý liên quan.

Bên cạnh các pháp nhân thuộc Tập đoàn Honda, đơn kiện cũng đưa tài xế Lukas J. Corcoran vào danh sáchจำ cáo với cáo buộc điều khiển phương tiện thiếu quan sát gây ra vụ tai nạn.

Đáng chú ý tại Mỹ, tất cả phiên bản của chiếc Honda Civic 2017 từng đạt chứng nhận an toàn 5 sao tối đa từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) và được Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS) xếp hạng Top Safety Pick tại thời điểm ra mắt. Hiện phía Honda chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện.

Đan Thanh