Thời tiết ngày 1/10: Lâm Đồng, Nam Bộ mưa to, miền Bắc vẫn nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 1/10 tại Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục là khu vực nóng, có nơi trên 36 độ C. Tây Bắc Bộ ngày nắng, phía Nam Phú Thọ có nơi 35-36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế cũng duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. TP.HCM cao nhất 32-34 độ C.

Đáng chú ý, Lâm Đồng có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ngày 1/10, Lâm Đồng, Nam Bộ mưa to.

Thời tiết ngày 1/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ. Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.