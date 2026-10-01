Từ đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh yếu

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay nắng nóng vẫn bao trùm khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ.

Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ.

Dự báo chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vùng núi chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, khu vực đồng bằng ít mưa. Từ ngày 2/10, nền nhiệt giảm 2-4 độ, đợt nắng nóng những ngày qua kết thúc.

Từ khoảng ngày 4-5/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt sâu, trời se lạnh về đêm và sáng, đồng thời xuất hiện mưa dông rải rác.

Từ đêm nay, gió mùa đông bắc yếu tràn về, gây mưa rải rác, nền nhiệt giảm.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày 2/10, nắng nóng hạ nhiệt ở khu vực từ Thanh Hoá đến Huế. Từ ngày 3-4/10, khu vực này ít mưa, nắng nhẹ. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhận định xa từ khoảng đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong các ngày 7-10/10, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Tại Tây Nguyên, sau chuỗi ngày mưa nhiều, hôm nay khu vực này ít mưa, nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa.