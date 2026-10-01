Phường Đông Hải: Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo

Từ sự hỗ trợ của tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các lực lượng trên địa bàn, phường Đông Hải đang tích cực chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những mái ấm được xây dựng không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chung tay xây mái ấm

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Hải - hộ cận nghèo ở Tổ dân phố 18.

Gia đình bà Đào Thị Thanh Liên (Tổ dân phố 6) thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm qua sống trong căn nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Nhằm giúp gia đình bà có nơi ở ổn định, cuối tháng 6-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà. Trong quá trình thi công, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn phường Đông Hải hỗ trợ ngày công vận chuyển vật liệu xây dựng. Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà có diện tích 40m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của gia đình. Tại lễ bàn giao, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể và đơn vị tài trợ còn tặng một số vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm, qua đó động viên gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, vươn lên.

Giữa tháng 9-2026, gia đình ông Hồ Giang - hộ cận nghèo ở Tổ dân phố 16 cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng căn nhà Đại đoàn kết do địa phương vận động hỗ trợ. Căn nhà bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng), với tổng kinh phí xây dựng 280 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Mặt trời bé con và Công ty Cổ phần HUDECO (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đối ứng. Căn nhà mới giúp gia đình ông có nơi ở an toàn, ổn định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đào Thị Thanh Liên.

Ngoài 2 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, hiện phường Đông Hải đang hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà khác cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí hỗ trợ 340 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, Đồn Biên phòng Đông Hải, Lữ đoàn Đặc công nước 5 hỗ trợ nhân công tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu xây dựng. Một số doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu, góp phần giảm chi phí, giúp các gia đình sớm hoàn thành nhà ở, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở

Các lực lượng phường Đông Hải hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải, năm 2026, địa phương dự kiến xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhờ làm tốt công tác vận động và nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đến nay, phường đã hỗ trợ 6 hộ xây dựng nhà ở, với tổng kinh phí 460 triệu đồng.

Địa phương cũng đã rà soát, chuẩn bị hỗ trợ thêm 5 hộ xây dựng nhà, với tổng kinh phí 360 triệu đồng, nâng tổng số nhà dự kiến hỗ trợ trong năm 2026 lên 11 căn, với tổng kinh phí 820 triệu đồng, tăng 7 căn so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 3 căn, với số tiền 180 triệu đồng; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 8 căn, với số tiền 640 triệu đồng. Để công tác hỗ trợ nhà ở đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phối hợp với các lực lượng, đơn vị vận động thêm nguồn lực, đồng thời huy động ngày công hỗ trợ các gia đình trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển vật liệu và xây dựng nhà. Qua đó, góp phần giảm bớt chi phí, công sức cho các hộ, giúp các gia đình sớm hoàn thành nhà ở.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn tạo điều kiện để các gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Mỗi căn nhà hoàn thành là kết quả của sự chung tay giữa Mặt trận, chính quyền, các lực lượng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và gia đình thụ hưởng. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo đời sống Nhân dân.