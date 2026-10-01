Trao gửi những yêu thương

Hơn 7 năm qua, các thành viên của nhóm thiện nguyện Chia sẻ yêu thương (phường Tây Nha Trang) vẫn đều đặn trao gửi những phần quà, suất cơm miễn phí đến những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Những phần quà, suất cơm nghĩa tình

Những phần quà được trao cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Khánh Hòa.

7 giờ 30 phút một ngày đầu tuần, các thành viên trong nhóm đã có mặt tại Bệnh viện Phổi Khánh Hòa (phường Bắc Nha Trang) để gửi tặng những món quà nhỏ gồm sữa, bánh và trái cây đến các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, như một lời động viên, mong các bệnh nhân có thêm niềm tin và nghị lực trong hành trình điều trị. Tại khu vực trao quà, các thành viên nhanh tay sắp xếp, chuẩn bị chu đáo các món quà; tranh thủ đi thông báo để bệnh nhân và người nhà biết thời gian xuống nhận quà. Đến 8 giờ 30 phút, những phần quà được trao tận tay bệnh nhân. Có người đón lấy phần quà rồi khẽ nói lời cảm ơn, có người chỉ mỉm cười và gật đầu thay cho lời nói. Những cử chỉ giản dị ấy khiến không gian nơi trao quà trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Giữa dòng người đang chờ đến lượt, ông Trần Văn Thạch (62 tuổi) cất tiếng: “Dành cho ông một phần”. Câu nói mộc mạc pha chút hóm hỉnh khiến các thành viên trong nhóm bật cười. Nhận lấy phần quà, ông Thạch gửi lời cảm ơn rồi chậm rãi bước đi.

Những phần quà nghĩa tình được các thành viên nhóm thiện nguyện Chia sẻ yêu thương trao tận tay các bệnh nhân.

Không chỉ trao những phần quà tại bệnh viện, nhóm Chia sẻ yêu thương còn duy trì hoạt động phát cơm trưa miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hằng tuần, vào sáng thứ Ba và thứ Năm, từ 10 giờ đến 11 giờ 30, những suất cơm nghĩa tình được trao tận tay người dân tại số 5, đường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Nơi đây giống như một căn bếp nhỏ của tình người, nơi những suất cơm miễn phí được chuẩn bị chu đáo để gửi đến bệnh nhân nghèo, người có thu nhập thấp và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Vào các ngày mùng 8, 13 và 29 âm lịch, nhóm tổ chức nấu và trao cơm tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Có thể một suất cơm không làm thay đổi hoàn cảnh của một người bệnh, nhưng sự sẻ chia được trao đi đúng lúc có thể giúp họ cảm thấy ấm lòng trong những ngày khó khăn.

Nối dài vòng tay nhân ái

Những suất cơm nghĩa tình được trao đi.

Thành lập từ tháng 10-2018, nhóm thiện nguyện Chia sẻ yêu thương do anh Nguyễn Văn Sỹ (tổ 10 Vĩnh Châu, phường Tây Nha Trang) khởi xướng, xuất phát từ mong muốn sẻ chia với những người còn khó khăn. Những ngày đầu, nhóm chỉ có 2 thành viên. Sau nhiều năm duy trì, đến nay, nhóm đã có 15 tình nguyện viên cùng sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Mỗi người đến với nhóm bằng một câu chuyện, một hoàn cảnh và cách sẻ chia khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn làm những việc thiết thực để giúp đỡ những người còn khó khăn. Chị Nguyễn Phan Tâm Thảo, thành viên của nhóm chia sẻ: “Tôi chỉ mong góp một chút công sức, mang đến niềm vui và động viên mọi người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Anh Nguyễn Văn Sỹ trao quà Trung thu cho thiếu nhi.

Không chỉ trao những phần quà, suất cơm, các thành viên của nhóm còn tích cực đồng hành cùng nhiều chương trình tình nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn. Nhóm đã tham gia chương trình “Vầng trăng yêu thương” do Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức, trao quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Vĩnh, đồng thời góp sức trong nhiều chương trình hướng về trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn và các địa bàn còn nhiều thiếu thốn. Một trong những hoạt động được nhóm duy trì là trao những suất cơm miễn phí tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh (xã Diên Thọ). Hơn 3 năm qua, cứ vào ngày 1 và 20 hằng tháng, các thành viên lại cùng nhau chuẩn bị những suất cơm mang đến trung tâm. Theo bà Trương Thị Ngọc Thanh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Công tác xã hội, các thành viên trong nhóm luôn nhiệt tình, tận tâm và duy trì hoạt động bằng tinh thần sẻ chia. Không chỉ mang đến những bữa cơm, nhóm còn dành sự quan tâm, động viên tinh thần đối với những người đang được chăm sóc tại trung tâm. Bằng những việc làm ý nghĩa, nhóm đang góp thêm một điều tốt đẹp cho cuộc sống, để tinh thần “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.