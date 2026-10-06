Đại úy công an hết lòng vì công việc

Đại úy Cao Nguyễn Khắc Dũ tặng quà cho học sinh trong buổi tuyên truyền pháp luật ở Trường THCS Hàm Thuận Bắc

Đại úy Dũ, sinh năm 1995 lớn lên ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng. Anh tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân vào tháng 9/2017, được phân công công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay là tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn 3 năm công tác tại đây, đến tháng 10/2020 anh được điều động chuyển về công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng. Năm 2022, theo yêu cầu tăng cường quân số cho công an cơ sở, anh lại được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Từ tháng 7/2025 đến nay, sau khi cấp huyện kết thúc hoạt động, anh là Tổ phó Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Hàm Thuận Bắc.

Đến nay, gần 10 năm công tác, dù ở cương vị nào Đại úy Cao Nguyễn Khắc Dũ đều nêu cao tinh thần tự giác, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tặng quà cho học sinh tại Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc trong buổi tuyên truyền pháp luật

Đại úy Dũ chia sẻ: “Tôi cùng đồng đội trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện tư cách, đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy, bám sát thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Bản thân luôn chủ động triển khai linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để bám sát, nắm chắc tình hình, hoạt động liên quan đến lĩnh vực. Từ đó phát hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp trên thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”.

Với tinh thần ấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Công an xã, anh đã cùng với các đồng đội triệt xóa nhiều vụ việc nổi cộm trên địa bàn xã. Từ nửa cuối năm 2025 đến nay, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 21 vụ việc. Trong đó có những vụ đánh bạc, khai thác khoáng sản trái phép, diễn ra từ nhiều năm qua chưa xử lý dứt điểm được, tưởng chừng không bao giờ triệt xóa nổi vì hoạt động có tổ chức. An ninh trật tự trên địa bàn xã được bảo đảm, người dân yên tâm, tin tưởng vào lực lượng Công an xã.

Đại úy Dũ cùng lực lượng an ninh cơ sở bốc dỡ nhu yếu phẩm từ trên xe, cứu trợ người dân lũ lụt

Ngoài ra, Đại úy Dũ còn là Bí thư Chi đoàn Công an xã. Với vai trò là bí thư, anh đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở. Nhất là trong mùa bão lũ, anh đã huy động đoàn viên tích cực di dời người dân đến nơi an toàn, phân phát nhu yếu phẩm; vệ sinh môi trường sau lũ để không phát sinh mầm bệnh, ảnh hưởng sức khỏe Nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khám xét thu giữ tang vật trong một vụ trộm cắp tài sản

Trung tá Chu Hồng Trường, Trưởng Công an xã Hàm Thuận Bắc nhận xét: “Đại úy Cao Nguyễn Khắc Dũ là cán bộ trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm, chủ động trong công tác, bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Những nỗ lực của Đại úy Dũ nói riêng, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hàm Thuận Bắc nói chung đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã. Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở.

Đại úy Nguyễn Khắc Dũ được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Gần 10 năm tuổi nghề, Đại úy Nguyễn Khắc Dũ được các cấp, ngành khen thưởng như: Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025 và Giấy khen vì “Đã có thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước”; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.