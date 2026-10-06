- Hôm nay bà thấy trong người thế nào ạ?

Người già mà cháu, không sao đâu. Bà hơi mệt mà bao nhiêu người đến thăm, cả chính quyền thôn, chính quyền xã - bà Tàu kể.

- Thì bà là người có công với cách mạng nên phải được quan tâm chứ ạ - chị Thảo nói.

- Bà đã được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh miễn phí và hưởng lương hằng tháng. Không chỉ vậy, còn có một gia đình hỗ trợ thêm kinh phí cho bà cháu ạ - bà Tàu chia sẻ.

Tìm hiểu thì chị Thảo được biết, người hỗ trợ bà Tàu là gia đình ông Lê Mạnh Quân và bà Vũ Thị Thu Hằng, đang sinh sống tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội). Từ tháng 6-2023 đến nay, mỗi năm gia đình ông bà hỗ trợ phụng dưỡng bà Tàu 12 triệu đồng thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tây Phương.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thảo cho rằng, việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm, mà còn của những người dân bình thường. Điều đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh và cống hiến của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối với đất nước.