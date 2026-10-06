Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

(PLVN) - Già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thay vì chỉ tập trung vào chăm sóc khi có bệnh, các chính sách mới đang chuyển mạnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc thường xuyên, lâu dài thông qua khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe theo vòng đời và mở rộng các mô hình chăm sóc tại cộng đồng.