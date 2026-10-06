Mưa lớn trên 200mm ở miền Trung, chủ động phòng lũ quét, sạt lở

Các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình. Ảnh:Văn Thắng

Theo Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 160mm.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Dự báo ngày và đêm 7.10, các khu vực này tiếp tục có mưa 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cũng có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công; chủ động vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, nhất là các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, truyền thông, đặc biệt qua hệ thống thông tin cơ sở, cập nhật tình hình và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương được yêu cầu trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).