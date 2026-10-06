[Video] Dự báo thời tiết ngày 6/10/2026: Mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ, Bắc Bộ ít mưa, trời lạnh

Tại Bắc Bộ, do nằm sâu trong khối khí lạnh đã dần ổn định, thời tiết phổ biến ít mưa. Buổi sáng trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét; đến trưa và chiều trời có nắng.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn. Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa vẫn duy trì, trong đó Hà Tĩnh nằm trong vùng mưa lớn. Đáng chú ý, sang hôm nay, vùng mưa lớn mở rộng xuống phía Nam, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Trong mưa dông cũng cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, ban ngày chủ yếu có mưa dông vài nơi, đến chiều tối và tối mưa tăng lên diện rải rác, riêng Lâm Đồng có nơi mưa to. Nam Bộ cũng có những khoảng tạnh trong ngày trước khi mưa dông gia tăng trở lại vào chiều, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông là những khu vực đáng lưu ý do gió đông bắc mạnh, sóng lớn và biển động; riêng Bắc Biển Đông có biển động mạnh.