Các đồn Biên phòng hỗ trợ sinh kế cho người dân

Trong đó, thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường biên - đường cờ Tổ quốc”, Đồn Biên phòng Lũng Nặm huy động 15 triệu đồng và 6 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ lắp 10 đèn năng lượng mặt trời tại xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Nặm phối hợp lắp bóng đèn điện năng lượng mặt trời cho người dân xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm.

Đồn Biên phòng Tổng Cọt phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tổng Cọt và xã Hà Quảng tặng 3 con lợn giống cho 3 hội viên khó khăn tại xóm Ngườm Vài trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Đồn Biên phòng Cốc Pàng huy động 15 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hộ dân Lục Văn Long, người có uy tín xóm Phú Biên vận chuyển vật liệu, trộn bê tông xây nhà mới.

Đồn Biên phòng Ngọc Côn huy động 10 cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Tiến gặt lúa mùa.

Các hoạt động được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực, hỗ trợ sinh kế cho nhân dân, đồng thời, cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.