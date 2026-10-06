Vân Bán xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào thể dục thể thao ở xã Vân Bán góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xã Vân Bán triển khai gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng vào cuộc; công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ hệ thống truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư và mạng xã hội. Điểm đáng ghi nhận là vai trò chủ thể của người dân ngày càng rõ hơn. Từ nguồn vốn, ngày công đến vật tư sản xuất, các hộ dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, giúp những hộ còn khó khăn ổn định sinh kế. Đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo vì thế không tách rời xây dựng đời sống văn hóa, mà trở thành nền tảng củng cố tình làng, nghĩa xóm.

Cùng với phát triển kinh tế, Vân Bán chú trọng xây dựng nếp sống văn minh. Người dân thực hiện hương ước, quy ước, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường; thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Xã có 27 nhà văn hóa khu dân cư, các đội văn nghệ quần chúng được duy trì, nhiều khu dân cư có sân thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe. Những thiết chế đó không chỉ đáp ứng nhu cầu hội họp, mà còn tạo không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, tổ chức hoạt động cộng đồng, qua đó góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Điều đó cho thấy phong trào không những lan tỏa rộng mà đã đi vào chiều sâu. Năm 2025, toàn xã có 3.545 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 87,7%; 23/27 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 85,1%. Đáng chú ý, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và “Bữa cơm đại đoàn kết”. Từ những hoạt động gần gũi với đời sống, tinh thần cộng đồng được bồi đắp. Người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ; các thế hệ, những người con quê hương cùng tham gia các hoạt động chung. Chính sự tham gia ấy tạo nên sức sống cho phong trào, thay vì chỉ dừng ở việc hoàn thành các tiêu chí.

Thực tế cũng đặt ra yêu cầu mới, danh hiệu văn hóa phải đi cùng chất lượng đời sống văn hóa; ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tương trợ, nếp sống văn minh, cảnh quan môi trường và sự gắn kết cộng đồng phải được bắt đầu từ mỗi gia đình. Đây cũng là định hướng được Vân Bán xác định thực hiện thường xuyên, liên tục. Theo đồng chí Lại Thế Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã, để phong trào đi vào chiều sâu, xã tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và khu dân cư. Công tác tuyên truyền tập trung vào những việc cụ thể, gần với đời sống; chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cá nhân, mô hình hiệu quả. Cùng với đó, xã tiếp tục phát huy nội lực cộng đồng, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức phù hợp nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để người dân thực sự là chủ thể của phong trào.

Xây dựng đời sống văn hóa bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Ứng xử văn minh, tương trợ nhau trong cuộc sống, giữ gìn môi trường, chấp hành pháp luật, trân trọng truyền thống và có trách nhiệm với cộng đồng. Khi những việc làm đó trở thành thói quen, nếp sống, phong trào mới thực sự đi vào chiều sâu.