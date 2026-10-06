Đà Nẵng giao chỉ tiêu khám sức khỏe bổ sung trên địa bàn thành phố

Người dân được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026. Ảnh: L.Q

Đây là hoạt động hướng đến mục tiêu bảo đảm 100% người dân trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Căn cứ Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 10/8/2026 về Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, UBND thành phố giao chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ với nhóm đối tượng bổ sung là những người dân còn lại trên địa bàn chưa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026, không bao gồm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, học sinh và lực lượng vũ trang.

Toàn thành phố có 422.197 người thuộc nhóm đối tượng bổ sung, trong đó 140.066 người thuộc diện UBND xã, phường tổ chức khám sức khỏe. UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về số liệu rà soát, thống kê; lập danh sách và tổ chức khám đúng đối tượng, tránh trùng lặp. Các địa phương chủ động phối hợp cơ sở khám chữa bệnh do Sở Y tế phân công để bố trí thời gian, địa điểm, hình thức khám phù hợp, đồng thời bảo đảm đầy đủ thông tin cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe.

Để bảo đảm tiến độ, các địa phương rà soát số người còn phải khám, tăng cường vận động, mời trực tiếp người dân; tổ chức khám lưu động, khám tại cộng đồng hoặc nơi cư trú khi cần thiết. Riêng các xã, phường khu vực miền núi được yêu cầu huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước thời điểm mưa bão, hạn chế tình trạng gián đoạn và khó khăn trong tiếp cận người dân.