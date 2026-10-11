Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La

Lễ hội diễn ra từ ngày 10/10 đến 13/10, với nhiều hoạt động như Hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La - Kết nối giá trị, phát triển bền vững”; Cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”; hội thảo phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái; hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê; chương trình nghệ thuật “Giai điệu Arabica Sơn La”; trải nghiệm “Coffee Farm Experience - Hành trình từ nông trại đến tách cà phê”, cùng Hội thi nhà nông đua tài và các hoạt động văn hóa, quảng bá, trải nghiệm.

Các hộ nông dân xuất sắc được vinh danh tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 (Ảnh: PV).

Sơn La có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây cà phê Arabica, tạo lợi thế phát triển một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh. Những năm qua, cà phê ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 45.000 ha cà phê. Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, tỉnh chú trọng hình thành các vùng sản xuất tập trung, thâm canh, chuyên canh và liên kết theo chuỗi giá trị. Hiện Sơn La duy trì 5 chuỗi cà phê, có 5 sản phẩm cà phê được chứng nhận OCOP và 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc (Ảnh: PV).

Đông đảo nhân dân đến tham dự (Ảnh: PV).

Tỉnh Sơn La đang hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế cà phê đa giá trị, gắn sản xuất với chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế carbon thấp. Định hướng này cũng xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và bảo vệ môi trường, trong đó có các quy định liên quan đến chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, lễ hội là dịp quảng bá, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước, quốc tế; đồng thời tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng ngành hàng.

Ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc (Ảnh: PV).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Sơn La không chỉ hướng tới đưa hạt cà phê vươn xa mà còn quyết tâm nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đưa những nét đặc sắc của cà phê địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu. Tỉnh sẽ tập trung phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, đẩy mạnh chế biến sâu, tăng sức cạnh tranh, bảo vệ thương hiệu “Arabica Sơn La”, đồng thời lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và khoa học, công nghệ làm nền tảng phát triển.

Tỉnh cũng mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế trong chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, xúc tiến thương mại và du lịch cà phê. Người trồng cà phê được khuyến khích đổi mới quy trình canh tác, thu hái, sơ chế, ứng dụng số hóa và truy xuất nguồn gốc, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, có trách nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: PV).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao định hướng phát triển cà phê của Sơn La theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững, thay vì chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá.

Trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường cà phê thế giới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị đồng bộ, hiện đại, bền vững; gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân liên kết, hợp tác xã là cầu nối, người nông dân là chủ thể, bảo đảm hài hòa lợi ích và không để người trồng cà phê đứng ngoài chuỗi giá trị.

Một tiết mục văn nghệ lại buổi lễ (Ảnh: PV).

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường quốc tế. Đồng thời, cần gắn phát triển cà phê với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa để khai thác hiệu quả hơn các giá trị của sản phẩm.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, lễ hội cần trở thành diễn đàn kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, người dân và thị trường, từ đó hình thành những dự án hợp tác, hợp đồng thương mại và thị trường mới. Qua đó, góp phần xây dựng vùng nguyên liệu xanh, nâng cao năng lực chế biến, tăng giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống người trồng cà phê.

Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: PV).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La bày tỏ, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân.

Với định hướng phát triển bền vững, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối sản xuất với chế biến, thương mại và du lịch; từng bước nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của Arabica Sơn La, góp phần khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sơn La quyết tâm đưa ngành cà phê trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.