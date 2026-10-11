Chi phí nhập nhiên liệu của Campuchia tăng gần 54% trong 9 tháng

Theo số liệu do Bộ Thương mại Campuchia (MoC) công bố ngày 10/10, trong 9 tháng đầu năm 2026, Campuchia chi 1,47 tỷ USD nhập khẩu dầu diesel, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu xăng tăng 76%, lên 1,04 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu khí đốt tăng 23%, đạt 314 triệu USD.

Ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho rằng mức tăng này là kết quả của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế.

“Sản xuất công nghiệp gia tăng, mạng lưới vận tải và logistics mở rộng, cùng với nhu cầu điện năng tăng cao là những động lực chính dẫn đến mức tăng này,” Khmer Times dẫn nhận định của ông Thong Mengdavid.

Cũng theo số liệu của Bộ Thương mại Campuchia công bố ngày 10/10, giá bán lẻ xăng tại nước này ở mức 5.150 riel/lít (1,27 USD/lít), tăng 33,7% so với thời điểm trước khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2. Trong khi đó, giá dầu diesel đạt 5.650 riel/lít (1,39 USD/lít), tăng 46,7%.

Hiện Campuchia vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu, trong khi nước này chưa khai thác các mỏ dầu khí ngoài khơi.

Người dân đổ xăng cho xe máy tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Ngày 8/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết chính phủ nước này đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực chi phí đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Theo ông Hun Manet, Chính phủ Campuchia đã dành khoảng 500 triệu USD cho các biện pháp hỗ trợ, trong đó có giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu và trợ giá điện, nhằm kiềm chế lạm phát và giảm gánh nặng chi phí cho người tiêu dùng.

Ông khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi thị trường năng lượng toàn cầu và triển khai các biện pháp phù hợp nhằm duy trì ổn định kinh tế, hỗ trợ người dân trước những biến động của thị trường quốc tế.

Bên cạnh các biện pháp ngắn hạn ứng phó với giá năng lượng tăng cao, Thủ tướng Campuchia cho biết nước này đang đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm tác động của biến động giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế.

Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo chiếm 63,23% tổng sản lượng điện của nước này năm 2025. Trong đó, thủy điện chiếm 34,25%, điện mặt trời 28,05% và điện sinh khối 0,92%.

Tùng Dương