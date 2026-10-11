Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Dự báo lợi nhuận lập đỉnh 32.600 tỷ đồng nhờ chu kỳ crack spread và động lực dài hạn từ dự án Dung Quất

Hưởng lợi từ chu kỳ crack spread, kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 chạm 32.600 tỷ đồng

Theo báo cáo phân tích mới nhất từ Chứng khoán Yuanta, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) đang được hưởng lợi lớn từ chu kỳ gia tăng của biên lọc dầu, hay còn gọi là crack spread. Nhìn lại dữ liệu từ năm 2018 đến 2025, nhóm phân tích nhận định một đợt tăng mạnh của crack spread đã hình thành từ trước khi xảy ra các xung đột địa chính trị tại Vịnh Ba Tư vào đầu năm 2026. Tính bình quân trong giai đoạn 2022 đến 2025, chỉ số crack spread đã duy trì ở mức cao hơn khoảng 55% so với giai đoạn 4 năm trước đó. Động lực chính bắt nguồn từ cú sốc năng lượng năm 2022, thời điểm giá dầu Brent tăng khoảng 40% lên 99 USD/thùng, kéo theo biên lọc dầu tại khu vực Vịnh Ả Rập vọt lên 18 USD/thùng, tương đương mức tăng hơn 140%.

Dựa trên diễn biến này, Yuanta đưa ra giả định crack spread bình quân trong giai đoạn 2026 đến 2029 sẽ dao động quanh mức 22 USD/thùng. Riêng trong năm 2026, chỉ số này được dự báo sẽ đạt đỉnh ở mức 33 USD/thùng, tương ứng mức tăng 160% so với cùng kỳ năm trước, trước khi hạ dần về ngưỡng 18 đến 20 USD/thùng trong các năm tiếp theo.

Xu hướng vĩ mô thuận lợi này đang phản ánh trực tiếp vào bức tranh tài chính của Lọc hóa dầu Bình Sơn. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 16.000 tỷ đồng, cao gấp 12 lần so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất đến từ việc biên lợi nhuận gộp bứt phá lên mức 17% so với mức vỏn vẹn 3% của cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đà tăng được duy trì trong quý 3, Yuanta dự phóng biên lợi nhuận gộp cả năm 2026 của BSR có thể chạm mức 19%, tạo tiền đề cho mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục 32.600 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với năm 2025. Bước sang năm 2027, công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận sau thuế có thể lùi về mức 14.700 tỷ đồng khi crack spread hạ nhiệt.

Khởi công dự án Dung Quất, chiến lược tự chủ nguồn cung dầu thô

Bên cạnh yếu tố chu kỳ giá, động lực tăng trưởng bền vững của Lọc hóa dầu Bình Sơn được đặt vào dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Sau nhiều năm chuẩn bị, dự án quy mô 36.000 đến 40.000 tỷ đồng này đã chính thức bước vào giai đoạn thi công thực tế.

Lộ trình triển khai đang bám sát kế hoạch khi doanh nghiệp hoàn tất thiết kế kỹ thuật tổng thể vào tháng 5/2025, ký hợp đồng thầu EPC với liên danh Chengda-BPE vào tháng 7/2026 và chính thức làm lễ khởi công ngay trong tháng 8. Dự kiến đến quý 1/2029, dự án sẽ đi vào vận hành thương mại. Công suất lọc dầu của nhà máy sẽ được nâng từ 148.000 thùng lên 171.000 thùng mỗi ngày. Điểm nhấn kỹ thuật là chỉ số Nelson, thước đo mức độ phức tạp và khả năng chế biến các loại dầu thô nặng, sẽ được cải thiện mạnh mẽ từ 6,6 lên 8,1.

Việc nâng cấp nhà máy mang lại hai lợi thế cốt lõi cho BSR. Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ có khả năng chế biến các loại nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn, mở rộng giới hạn từ 0,14% lên 0,34%. Thứ hai, hệ thống mới cho phép sản xuất ra các sản phẩm lọc dầu có giá trị gia tăng cao hơn. Những cải tiến kỹ thuật này sẽ trực tiếp đóng góp vào biên lợi nhuận của công ty kể từ năm 2029.

Năng lực mới cũng giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán nguồn nguyên liệu đầu vào. Hiện tại, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được thiết kế tối ưu để xử lý dầu thô ngọt, nhẹ khai thác từ mỏ Bạch Hổ. Khi sản lượng khai thác nội địa suy giảm, BSR buộc phải gia tăng tỷ trọng dầu nhập khẩu, chiếm tới 48% tổng lượng đầu vào trong năm 2025. Để đảm bảo an ninh năng lượng khi dòng chảy qua eo biển Hormuz thường xuyên gián đoạn, BSR đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung từ Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và Đông Nam Á. Doanh nghiệp cũng vừa củng cố chuỗi cung ứng qua việc ký kết biên bản ghi nhớ với Chevron vào tháng 2/2026 và thỏa thuận khung với ExxonMobil Asia Pacific vào tháng 9/2026, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn dầu thô lớn ngoài khu vực Trung Đông.