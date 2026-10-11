Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trung tá Đồng Quang Linh (thứ tư từ phải sang) nhận bàn giao Nhà đồng đội. (Ảnh: QUANG ANH)

Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm khang trang, sạch đẹp. Công trình giúp gia đình Trung tá Đồng Quang Linh ổn định nơi ở, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và có điều kiện từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Đình Trí, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng gia đình Trung tá Linh có ngôi nhà mới, đồng thời nhấn mạnh, chương trình xây dựng Nhà đồng đội là hoạt động thiết thực trong thực hiện chính sách và hậu phương Quân đội, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Nguyễn Đình Trí, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu. (Ảnh: QUANG ANH)

Việc hỗ trợ nhà ở giải quyết một khó khăn trực tiếp của quân nhân và gia đình. Khi nơi ở được ổn định, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống, yên tâm công tác tại đơn vị.

Với gia đình Trung tá Đồng Quang Linh, ngôi nhà mới là kết quả của sự quan tâm, chia sẻ từ đồng chí, đồng đội trong thời điểm gia đình cần được hỗ trợ.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn. Việc hỗ trợ sẽ gắn với điều kiện thực tế, nhằm giúp quân nhân ổn định cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.