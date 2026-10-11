Tp. Huế tập huấn rà soát hộ nghèo, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo tại Huế năm 2026 góp phần nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 28/8/2026 của UBND thành phố Huế, Sáng 8/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn hướng dẫn quy trình, công cụ, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 trên địa bàn thành phố Huế.

Chuẩn hóa quy trình rà soát hộ nghèo năm 2026

Sáng 8/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, tập huấn quy trình, công cụ và phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 28/8/2026 của UBND thành phố Huế về Kế hoạch rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 trên địa bàn thành phố Huế.

Tham dự hội nghị có đại diện các Sở Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, Thống kê thành phố Huế cùng đại diện Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế/ Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị của 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai thống nhất quy trình và phương pháp rà soát là cơ sở quan trọng để các địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, nâng cao tính chính xác, khách quan trong xác định tình trạng nghèo, cận nghèo và kết quả thoát nghèo.

Nâng cao năng lực cán bộ, bảo đảm thực hiện đúng chính sách

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; đồng thời cập nhật chủ trương, chính sách và cơ chế quản lý liên quan đến chương trình giảm nghèo.

Hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và cán bộ thôn, tổ dân phố thuộc 40 xã, phường được nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp tổ chức thực hiện. Đây là lực lượng trực tiếp triển khai công việc tại cơ sở, tiếp cận thực tế đời sống và phối hợp rà soát các trường hợp theo quy định.

Năng lực chuyên môn cùng việc nắm vững quy trình sẽ góp phần hạn chế sai sót, bảo đảm việc rà soát được thực hiện thống nhất, công khai, đúng đối tượng. Kết quả chính xác cũng tạo cơ sở để chính quyền đánh giá sát thực trạng đời sống dân cư, từ đó tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Giảm nghèo đa chiều gắn với phát triển bền vững

Sau tập huấn, cán bộ tại các xã, phường sẽ tổ chức triển khai rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo các chuẩn nghèo được áp dụng trong kế hoạch của thành phố.

Công tác rà soát không chỉ phục vụ việc phân loại đối tượng mà còn góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn cho quá trình hoạch định, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, việc hỗ trợ có điều kiện hướng đúng đối tượng, sử dụng nguồn lực hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của các cấp trong tổ chức thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị

Về lâu dài, giảm nghèo bền vững cần được gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển sinh kế, tạo việc làm và mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Cùng với chính sách hỗ trợ, việc tăng cường năng lực cán bộ cơ sở sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chương trình.

Với sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và địa phương, thành phố Huế hướng tới nâng cao chất lượng rà soát hộ nghèo, bảo đảm chính sách an sinh được thực hiện sát thực tế, tạo điều kiện để người dân cải thiện đời sống, từng bước vươn lên và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.