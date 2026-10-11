Hồng Sơn xây dựng nông thôn mới hiện đại từ phát triển nông nghiệp xanh và du lịch sinh thái

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn, địa phương xác định người dân là chủ thể của quá trình phát triển, còn chính quyền đóng vai trò kiến tạo, kết nối nguồn lực, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho nhân dân.

Phóng viên: Thưa ông, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Sơn xác định những định hướng trọng tâm nào nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân?

Ông Trương Anh Tuấn: Trong xây dựng nông thôn mới, chúng tôi xác định nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng sống của nhân dân là những mục tiêu cốt lõi. Muốn đạt được điều đó, địa phương phải khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời từng bước đổi mới phương thức sản xuất, tạo sinh kế ổn định và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Ông Trương Anh Tuấn, PCT UBND xã Hồng Sơn.

Đối với Hồng Sơn, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, xã chú trọng hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả đất đai, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Mục tiêu là từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Bên cạnh nông nghiệp, địa phương cũng định hướng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch dựa trên lợi thế tự nhiên và văn hóa bản địa. Chúng tôi cho rằng xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thiện hạ tầng hay nâng cao các tiêu chí kinh tế, mà còn phải tạo dựng môi trường sống tốt hơn, mở rộng cơ hội việc làm và giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ thành quả phát triển.

Khoa học - công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu quan trọng của sản xuất nông nghiệp. Xã Hồng Sơn có định hướng như thế nào để thúc đẩy quá trình này, thưa ông?

Ông Trương Anh Tuấn: Theo tôi, đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất là một trong những hướng đi cần được quan tâm trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao phải phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu thị trường và khả năng đầu tư của người dân, tránh chạy theo công nghệ mà chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế.

Công nghệ cũng không chỉ được áp dụng ở khâu trồng trọt, chăm sóc mà cần được nhìn nhận trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ lựa chọn giống, quy trình canh tác, kiểm soát chất lượng đến sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm. Nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở việc trồng cây gì, nuôi con gì, mà còn phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm, thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng.

Mô hình nông nghiệp xanh công nghệ cao tại xã Hồng Sơn.

Cùng với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chính quyền xã tích cực hướng dẫn, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để hình thành những chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tăng khả năng kết nối với thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy nông nghiệp sạch, tăng cường liên kết chuỗi và ứng dụng chuyển đổi số phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp ổn định và bền vững.

Hồng Sơn có lợi thế về hồ Quan Sơn và cảnh quan tự nhiên. Địa phương sẽ khai thác lợi thế này như thế nào để tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn?

Ông Trương Anh Tuấn: Hồ Quan Sơn với diện tích mặt nước rộng khoảng 850 ha, cùng hệ thống núi đá, đảo nổi và cảnh quan tự nhiên đặc sắc, tạo cho Hồng Sơn nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa, tâm linh.

Chúng tôi định hướng khai thác lợi thế này theo hướng tích hợp các giá trị, gắn du lịch với nông nghiệp, văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường. Theo đó, phát triển du lịch không nên chỉ tập trung vào khai thác cảnh quan mà cần tạo sự kết nối với hoạt động sản xuất, dịch vụ và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Một góc Hồ Quan sơn, xã Hồng Sơn.

Nếu tổ chức tốt, du lịch sinh thái có thể mở rộng đầu ra cho nông sản, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển các dịch vụ phục vụ du khách. Tuy nhiên, quá trình khai thác phải đi đôi với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ môi trường và phát huy các giá trị văn hóa, bảo đảm phát triển lâu dài.

Đây cũng là cách để Hồng Sơn từng bước đa dạng hóa sinh kế, giảm sự phụ thuộc vào một lĩnh vực sản xuất và tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn.

Từ những định hướng trên, xã Hồng Sơn đặt ra nhiệm vụ gì trong thời gian tới để tiến tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, thưa ông?

Ông Trương Anh Tuấn: Thời gian tới, Hồng Sơn tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và các đơn vị tiêu thụ; đồng thời quan tâm ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, địa phương sẽ phát huy lợi thế du lịch sinh thái, tăng cường bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cảnh quan nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, chính quyền xã phải phát huy vai trò kiến tạo, chủ động kết nối các nguồn lực, hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách, kỹ thuật và thị trường. Các chương trình, kế hoạch phát triển cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Quan trọng hơn, người dân phải thực sự là chủ thể trực tiếp tham gia tổ chức sản xuất, giữ gìn môi trường, xây dựng cộng đồng và thụ hưởng những thành quả phát triển. Khi người dân có sinh kế ổn định, thu nhập được cải thiện và môi trường sống ngày càng tốt hơn, các tiêu chí nông thôn mới mới có nền tảng vững chắc để duy trì và nâng cao.

Chúng tôi kỳ vọng, với định hướng phát triển nông nghiệp xanh gắn với dịch vụ, du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường, Hồng Sơn sẽ từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo thêm động lực tăng trưởng và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, phát triển bền vững, trong đó chính quyền kiến tạo và người dân làm chủ quá trình phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

* Trang Thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội *