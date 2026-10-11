UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của CERED và đại biểu Ả Rập Xê Út, Hoa Kỳ.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến đoàn công tác về tình hình phát triển cà phê của tỉnh Sơn La. Theo đó, vùng nguyên liệu cà phê Arabica của Sơn La có quy mô khoảng 44.000 ha, phân bố tại 50 xã, phường. Tỉnh đang khảo nghiệm các giống có năng suất, chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu để đưa vào sản xuất; triển khai tái canh, cải tạo vườn cây già cỗi trên 1.200 ha/năm. Toàn tỉnh đã hình thành 2 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao và 6 chuỗi liên kết sản xuất. Chỉ dẫn địa lý "Cà phê Sơn La" được cấp bảo hộ từ năm 2017 với 8 tổ chức được quyền sử dụng.

GS. TS Nguyễn Hữu Ninh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh và các đại biểu đã trao đổi một số ý kiến về việc tỉnh Sơn La cần tận dụng nhanh hơn nữa cơ hội, giá trị và xây dựng thương hiệu cà phê Sơn La để mở ra cơ hội hợp tác quốc tế; đề xuất một số ý kiến về nâng cao giá trị đặc sản cà phê Sơn La trên thị trường quốc tế.

Ông Douglas Edward McKanna, Tổng giám đốc kiêm Nhà sáng lập Bunn Al Jazia - Ả Rập Xê Út tham gia ý kiến tại cuộc làm việc.

Các đại biểu đến từ Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã trao đổi thông tin về thực hiện kết nối với các doanh nghiệp và hãng hàng không của Ả Rập Xê Út để đưa cà phê Sơn La vào thị trường Trung Đông; nghiên cứu tận dụng vỏ cà phê để chế biến các sản phẩm có lợi với sức khỏe con người và các chế phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp… Hiện nay, Công ty Bunn Al Jazira - Ả Rập Xê Út đã thử nghiệm một số giống cây cà phê mới có khả năng kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực Đông Nam Á.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt cảm ơn và mong muốn đoàn công tác sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, trong và ngoài nước đến với Sơn La, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, nâng cao kỹ thuật sản xuất cho nông dân; xây dựng mô hình kết nối chiến lược, mang tính liên kết đa phương có sự phối hợp giữa tri thức khoa học của chuyên gia, năng lực tài chính, thị trường của nhà đầu tư và tiềm năng vùng trồng của Sơn La; hỗ trợ, kết nối và trao đổi thông tin về giống cây, nhu cầu của thị trường quốc tế với địa phương, tạo sự liên kết chặt chẽ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Đoàn công tác của CERED và các đại biểu.