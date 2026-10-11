Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027 dự kiến thu hút 1,3 triệu lượt du khách

Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột những năm trước đã diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, nâng cao thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk xây dựng, lễ hội có chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”, được định hướng mang tầm vóc lễ hội cấp quốc gia. Đề án đang được hoàn thiện, dự kiến được tỉnh thống nhất trong tuần tháng 10/2026 để trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch dự kiến, chương trình gồm 3 hoạt động truyền thông, quảng bá trước sự kiện, 21 hoạt động trọng tâm tại khu vực phía Tây tỉnh và 6 hoạt động liên kết tại khu vực phía Đông.

Các hoạt động truyền thông, quảng bá dự kiến triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, gồm chiến dịch truyền thông, Cuộc thi sáng tạo nội dung số dự kiến tổ chức từ tháng 10-12/2026 và chuỗi họp báo công bố chính thức tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đắk Lắk.

Tại khu vực phía Tây, các hoạt động trọng tâm tập trung trong tháng 3/2027. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 8/3/2027 tại Quảng trường 10/3. Những chương trình đáng chú ý gồm Lễ hội đường phố, Tuần lễ cà phê đặc sản Việt Nam kết hợp Food Tour, Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Robusta của thế giới”, Hội chợ - Không gian đổi mới sáng tạo ngành cà phê và Hội thi Nhà nông đua tài.

Chương trình còn có Lễ hội Ánh sáng, Đêm nhạc Rock Tây Nguyên, thực cảnh “Ký ức Nhà dài”, hoạt động tôn vinh người trồng cà phê và khai trương tuyến phố Buôn Ma Thuột “Coffee Street”.

Ở khu vực phía Đông, các hoạt động liên kết hướng tới mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối du lịch biển, sinh thái và cộng đồng. Điểm nhấn là Roadshow “Hành trình Cà phê Buôn Ma Thuột - Từ đại ngàn đến biển xanh”, kết nối Buôn Ma Thuột với Tuy Hòa, cùng các không gian check-in và tuần lễ cà phê miễn phí.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 1,3 triệu lượt du khách. Bên cạnh quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, sự kiện hướng tới thúc đẩy cà phê đặc sản Việt Nam, xúc tiến đầu tư chế biến sâu và phát triển các không gian văn hóa, sản phẩm du lịch có khả năng vận hành thường xuyên.